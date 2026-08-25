Una decisión determinante del Gobierno modifica las jubilaciones de ANSES desde septiembre 2026

Mientras la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) avanza con las acreditaciones del mes, comienzan a conocerse los detalles del próximo incremento para jubilados y pensionados. Sin embargo, el Gobierno todavía debe tomar una decisión determinante sobre el ingreso final.

La actualización para septiembre será del 2,1%, calculada en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de julio informado por el INDEC. La suba se aplicará según la fórmula de movilidad previsional establecida por el Decreto 274/2024, la cual determina reajustes mensuales alineados con la inflación.

Si bien ya es posible calcular los nuevos montos básicos que percibirán los beneficiarios, resta oficializar una medida que modificará el cobro neto de millones de personas: la continuidad del bono extraordinario de hasta $70.000, el cual debe ratificarse mediante un nuevo decreto presidencial.

El decreto que definirá el bono para jubilados en septiembre 2026





El incremento por movilidad previsional ya quedó fijado tras la difusión de la inflación de julio. Con ese parámetro, los haberes tendrán una suba del 2,1% durante septiembre.

Lo que aún falta confirmarse en el Boletín Oficial es la norma que ratifique la entrega del refuerzo económico de $70.000 para quienes perciben los haberes más bajos. La medida deberá contar con la firma del presidente Javier Milei y los ministros del área competente.

Cómo quedan las jubilaciones de la ANSES en septiembre 2026





Con la actualización del 2,1%, la jubilación mínima pasará de $419.775,93 a $428.591,22.

En caso de que el Poder Ejecutivo mantenga el bono de $70.000 sin cambios, el ingreso total para los titulares de la mínima alcanzará los $498.591,22.

Por su parte, la jubilación máxima también registrará la suba del 2,1%, aunque sus beneficiarios no acceden al refuerzo por superar el tope de ingresos estipulado.

El resto de las prestaciones de la ANSES también recibirán el reajuste mensual en septiembre:

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): el haber básico subiría a $342.872,98 . De sumarse el bono, el monto total llegará a $412.872,98 .

PNC por Invalidez o Vejez: la base se ubicará en $300.013,86 . Con el plus extraordinario, el cobro consolidado alcanzará los $370.013,86 .

PNC para Madres de 7 hijos: al equivaler al 100% de la mínima, pasará a $428.591,22. Con el refuerzo completo, percibirán $498.591,22.

Una decisión del Gobierno modifica las jubilaciones de la ANSES en septiembre.

Quiénes cobrarían el bono en septiembre





De mantenerse el esquema de liquidación de los meses anteriores, el extra alcanzará a:

Jubilados y pensionados del haber mínimo.

Titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

Beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez, vejez y madres de 7 hijos.

Jubilados con haberes superiores a la mínima, quienes recibirán un bono proporcional hasta alcanzar el tope máximo de ingresos estipulado ($498.591,22).

Cuándo se conocerá la confirmación del bono

El Gobierno suele oficializar esta medida en los días previos al arranque del calendario de pagos de la ANSES, previsto para el martes 8 de septiembre. Por el momento, el único valor confirmado es el incremento del 2,1% correspondiente a la movilidad.