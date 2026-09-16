Una espectacular laguna de montaña: aguas cristalinas y paisajes que parecen de otro planeta

La Cordillera de los Andes esconde algunos de los rincones más sorprendentes de Mendoza: enormes cumbres y escenarios prácticamente vírgenes crean postales únicas para quienes buscan aventura y contacto con la naturaleza.

En medio de este paisaje se encuentra una reserva natural que sorprende por su enorme laguna y vistas privilegiadas hacia una de las grandes cumbres de la región.

El enorme espejo de agua se encuentra rodeado por un impactante escenario cordillerano que cambia de tonalidades a lo largo del día.

Una impresionante reserva de Mendoza

Laguna del Diamante es una bonita Reserva Natural que está ubicada en la provincia de Mendoza y dentro del departamento de San Carlos.

El área protegida se encuentra en plena Cordillera de los Andes y su famoso espejo de agua está situado a unos 3.250 metros sobre el nivel del mar, a los pies del volcán Maipo, cuya cumbre alcanza los 5.323 metros.

La Laguna del Diamante se encuentra a más de 3.000 metros de altura y ofrece privilegiadas vistas hacia el imponente volcán Maipo.

La reserva se encuentra aproximadamente 220 kilómetros al sudoeste de la ciudad de Mendoza. Para llegar hay que dirigirse hacia Pareditas y continuar por la Ruta Provincial 98.

El último tramo atraviesa un exigente camino de alta montaña, por lo que resulta fundamental consultar previamente las condiciones meteorológicas y el estado del acceso.

El gran protagonista es un enorme espejo de aguas cristalinas alimentado por los deshielos y del cual nace el río Diamante. La laguna alcanza aproximadamente 70 metros de profundidad y se encuentra rodeada por vegas altoandinas y extensos campos de escoria volcánica, creando un paisaje completamente diferente al de los tradicionales.

El entorno también posee una enorme riqueza natural. La reserva protege humedales, glaciares, flora y fauna altoandina, además de material arqueológico y paleontológico. Durante el recorrido es posible observar manadas de guanacos y diferentes especies de aves que sobreviven en las exigentes condiciones de la alta montaña.

La fauna silvestre, el agua y la silueta del volcán Maipo se combinan en una de las postales más sorprendentes de la alta montaña mendocina.

Quienes llegan por el día pueden realizar senderismo, ciclismo, pesca deportiva y picnic en los sectores habilitados. Las alternativas permiten recorrer diferentes rincones del área protegida y contemplar desde distintas perspectivas la combinación entre el espejo de agua y las elevaciones de la Cordillera.

También existe la posibilidad de acampar en un sector agreste ubicado sobre la margen oeste, protegido parcialmente de los fuertes vientos por una formación de escoria volcánica. El lugar dispone de baños públicos, pero no cuenta con proveeduría, por lo que los visitantes deben llegar con todas las provisiones necesarias.

La pesca deportiva es una de las actividades habilitadas para disfrutar durante la temporada de visitas a la reserva.

Otro aspecto importante es que el acceso es estacional y depende de las condiciones de la alta montaña. Antes de viajar es indispensable consultar la apertura de la reserva, el estado del camino y los requisitos vigentes. El Gobierno mendocino dispone de un sistema oficial de turnos para las actividades habilitadas.

Así, la Laguna del Diamante reúne aventura, silencio y algunos de los paisajes cordilleranos más impactantes de Mendoza. El reflejo del Maipo, la fauna y la inmensidad del entorno convierten la visita en una experiencia diferente para quienes buscan adentrarse en uno de los sectores más agrestes de la provincia.