Una estación de subte se encuentra cerrada por obras: ¿Cuál es?

La parada ubicada en pleno centro de la Ciudad permanece fuera de circulación luego de que SBASE confirmara su cierre temporal por obras de renovación.

Se trata de la estación Tribunales de la Línea D. Esta medida forma parte de un plan de renovación integral más amplio que apunta a modernizar la red de subtes.

Mientras dura la clausura, quienes viajan habitualmente por esa zona deben recurrir a paradas alternativas o a la superficie para llegar a Tribunales, una de las zonas más transitadas de la Ciudad.

¿Cómo se encuentran las obras?

Actualmente, las cuadrillas trabajan sobre los accesos, los dos vestíbulos y el andén central, con tareas que combinan infraestructura pesada.

Entre los trabajos más relevantes figuran la impermeabilización de estructuras mediante inyecciones, el tratamiento de juntas y el recambio completo de los pisos. También se instalan luminarias led, se renuevan las señalizaciones y se coloca cartelería braille en pasamanos y pórticos para reforzar la accesibilidad.

La estacion tribunales de la linea d permanece cerrada desde el 2 de marzo.

El estado actual de la Línea D

Según el panorama de servicio vigente hoy, la situación de la línea es la siguiente:

Servicio general: funciona con normalidad entre Congreso de Tucumán y Catedral, con excepción de la estación cerrada.

funciona con normalidad entre Congreso de Tucumán y Catedral, con excepción de la estación cerrada. Estación cerrada: Tribunales, que no realiza paradas mientras se ejecutan los trabajos de pintura, pisos y luces.





Los usuarios pueden consultar el estado del servicio en tiempo real a través de los canales oficiales de SBASE, incluidos los horarios publicados en los medios habilitados para ese fin.