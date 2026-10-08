Una familia tipo necesita casi $1,7 millones para no ser considerada pobre en CABA

Una familia tipo, compuesta por dos adultos de 35 años con dos hijos y vivienda propia, necesitó tener ingresos por $1.687.299 durante septiembre para no ser considerada pobre en la Ciudad de Buenos Aires.

Así lo reflejó el informe realizado por el Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires (Idecba) que se conoció este jueves. Se trata del ingreso necesario para cubrir la Canasta Básica Total, que incluye alimentos y otros gastos esenciales.

Las familias con ingresos inferiores a ese valor, aunque superiores a $925.941, son consideradas pobres no indigentes.

En tanto, por debajo de los $925.941, el informe ubicó a los hogares en situación de indigencia, dado que ese monto corresponde a la Canasta Básica Alimentaria.

Cuánto se necesita para ser de clase media

En este marco, el instituto de estadística porteño evalúa que quienes contaron con ingresos mensuales desde $2.669.815 el mes pasado son considerados de clase media.

Fuente: Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires (Idecba).

La cifra que marca el ingreso mínimo para pertenecer a la clase media subió $66.259 frente a agosto, cuando el umbral se ubicó en $2.603.556.

Por debajo de ese nivel pero por encima de la línea de pobreza, el informe clasifica a las familias dentro del "sector medio frágil". En tanto, quienes superaron los $8.543.407 quedaron dentro de los sectores acomodados.