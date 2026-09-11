Una importante línea de trenes limita sus servicios por obras este fin de semana

Los pasajeros que utilizan Trenes Argentinos deberán prestar especial atención a los horarios y servicios de las formaciones durante las próximas horas y el fin de semana.

Una serie de trabajos programados provocará cambios en el funcionamiento habitual de una de las principales líneas que conecta la Ciudad de Buenos Aires con distintos puntos del Conurbano bonaerense.

Las modificaciones comenzarán a sentirse este viernes 11 de septiembre y continuarán durante la mañana del sábado 12, con últimas formaciones que partirán antes de lo habitual y primeros servicios que iniciarán sus recorridos más tarde.

Conocé los detalles de los servicios afectados.

Línea Mitre con servicios limitados por obras: ¿Cómo funcionará cada ramal?

La línea Mitre modificará el cronograma de sus tres ramales eléctricos debido a obras de renovación, según la información difundida por Trenes Argentinos.

Los cambios afectarán las conexiones entre Retiro y Tigre, José León Suárez y Bartolomé Mitre, por lo que se recomienda consultar los horarios antes de iniciar el viaje.

Las modificaciones fueron informadas en la aplicación de Trenes Argentinos.

En el ramal Retiro-Tigre, este viernes 11 de septiembre el último tren desde Retiro hacia Tigre partirá a las 20:23, mientras que habrá una formación Retiro-Victoria a las 21:08. En sentido contrario, el último servicio Tigre-Retiro saldrá a las 19:53.

La actividad se retomará el sábado 12 con el primer tren Victoria-Retiro a las 8:21 y el servicio Tigre-Retiro a las 8:30. Desde la cabecera porteña, en tanto, la primera formación Retiro-Tigre comenzará su recorrido a las 8:55.

El tren a Tigre será uno de los servicios más afectados.

También habrá modificaciones en el ramal José León Suárez. El viernes, el último servicio Retiro-José León Suárez partirá a las 21:49, mientras que habrá una formación Belgrano R-José León Suárez a las 23:30. En dirección hacia la Ciudad, el último tren José León Suárez-Retiro saldrá a las 20:40 y otro llegará hasta Belgrano R, con partida a las 22:45.

Para el sábado, las primeras salidas serán José León Suárez-Belgrano R a las 6:24, José León Suárez-Retiro a las 7:58, Belgrano R-José León Suárez a las 7:09 y Retiro-José León Suárez a las 8:45.

El esquema especial también alcanzará al ramal Bartolomé Mitre. Este viernes, el último tren desde Retiro hacia esa cabecera partirá a las 20:49. En sentido inverso, la última formación Bartolomé Mitre-Retiro saldrá a las 21:02, mientras que a las 21:38 habrá un servicio desde Bartolomé Mitre hasta Belgrano R.

Finalmente, durante el sábado, el primer tren Belgrano R-Bartolomé Mitre partirá a las 7:21, seguido por el servicio Retiro-Bartolomé Mitre de las 8:56. En dirección contraria, la primera formación Bartolomé Mitre-Retiro saldrá a las 8:00.

De esta manera, quienes tengan previsto utilizar la línea deberán contemplar las modificaciones y organizar sus traslados con anticipación, especialmente durante la noche del viernes y las primeras horas del sábado.