Una joven denunció que su iPhone explotó y provocó un incendio que destruyó su departamento en La Plata

El dramático episodio ocurrió en la ciudad de La Plata, donde una joven estudiante denunció que su teléfono iPhone 14 Pro explotó y provocó un incendio que destruyó casi por completo su departamento.

Según relató la propia joven, llamada Abril, se encontraba en el baño cuando comenzó a escuchar ruidos extraños provenientes de la habitación y en un primer momento pensó que podría tratarse de una persona que había ingresado a robar.

Cuando salió del baño para verificar qué sucedía, encontró la cama envuelta en llamas y observó cómo el fuego avanzaba rápidamente por el departamento, ubicado en la zona de las calles 7 y 55.

Ante la emergencia, la joven tomó a su gato y logró salir de inmediato de la vivienda. Algunos vecinos intentaron ayudarla, mientras aguardaban la llegada de los bomberos.

El incendio provocó importantes pérdidas materiales y afectó prácticamente toda la vivienda. "No te puede explotar un celular así", sostuvo Abril durante una entrevista televisiva.

La joven aseguró que se trataba de un iPhone 14 Pro que había comprado en marzo del año pasado, tenía un 83% de condición de batería y que conservaba la batería original. Según reveló, no había advertido ninguna señal previa que indicara que el celular podría tener un desperfecto y no se encontraba cargando cuando comenzó el incendio.

Tras el episodio, la estudiante contó que comenzó a pensar en las consecuencias que podría haber tenido el supuesto desperfecto si hubiera estado utilizando el teléfono en ese momento. "¿Qué pasaba si lo tenía en la mano? ¿O si lo llevaba al baño para escuchar música?", planteó.

Actualmente se encuentra alojada en la casa de su jefa mientras busca un nuevo lugar donde vivir y analiza iniciar acciones legales contra el fabricante.

Por el momento, no está confirmado oficialmente que la batería del iPhone haya provocado el incendio. Las pericias deberán determinar dónde comenzó el fuego y si existe una relación entre el teléfono y el siniestro.