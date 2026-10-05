Una laguna paradisíaca con playas y espacios recreativos: el rincón de Corrientes perfecto para una escapada
Este refugio natural combina arenas claras, vegetación exuberante, deportes acuáticos y propuestas para disfrutar al aire libre en un entorno privilegiado.
Lejos del ritmo de las grandes ciudades, existe un sitio donde el agua calma, la arena y la vegetación forman una postal difícil de resistir.
A poco más de 30 kilómetros de la capital de Corrientes aparece una propuesta especialmente atractiva para los días cálidos.
Naturaleza, descanso y actividades al aire libre se combinan en un mismo lugar que invita tanto a pasar el día como a organizar una escapada de fin de semana.
Un paraíso natural para conocer en Corrientes
La Laguna Totora es un espejo de agua ubicado en San Cosme, provincia de Corrientes, y constituye uno de los principales atractivos turísticos naturales de esta localidad.
Además, se encuentra a unos 38 kilómetros de la ciudad capital, por lo que resulta una alternativa accesible para una escapada de fin de semana largo.
El espejo tiene unas 10 hectáreas de aguas cristalinas y más de 300 metros de playa, una combinación que históricamente convirtió al lugar en uno de los grandes refugios estivales de San Cosme.
El paisaje es uno de sus mayores encantos. La laguna está rodeada por esteros, totorales y vegetación característica de los humedales correntinos.
Sus aguas serenas también permiten sumar movimiento a la jornada. Los paseos en bote y la observación de aves aparecen entre las experiencias destacadas actualmente.
Sin embargo, el lugar también posee una larga tradición vinculada con actividades como canotaje, remo, windsurf y otros deportes acuáticos.
La biodiversidad del entorno convierte a la laguna en un escenario atractivo para quienes disfrutan de la fotografía, el ecoturismo y la observación de fauna.
Hay un momento que merece reservarse para el final de la visita: el atardecer. Cuando comienza a bajar el sol, los reflejos dorados se proyectan sobre el espejo de agua y transforman el paisaje en una de las postales más atractivas de este rincón correntino.
5 motivos para visitar Laguna Totora
- Disfrutar de sus aguas cristalinas: su amplio espejo de agua invita a refrescarse y aprovechar los días cálidos en plena naturaleza.
- Relajarse junto a la playa: sus sectores de arena ofrecen un entorno ideal para descansar, tomar sol y desconectarse de la rutina.
- Practicar actividades acuáticas: las aguas tranquilas permiten disfrutar de propuestas recreativas y deportes náuticos.
- Conectarse con la naturaleza: totorales, vegetación autóctona y distintas especies de aves enriquecen el paisaje y permiten descubrir la biodiversidad correntina.
- Contemplar atardeceres inolvidables: al caer el sol, los reflejos sobre la laguna crean una postal espectacular para cerrar el día.