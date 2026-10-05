Una laguna paradisíaca con playas y espacios recreativos: el rincón de Corrientes perfecto para una escapada

Lejos del ritmo de las grandes ciudades, existe un sitio donde el agua calma, la arena y la vegetación forman una postal difícil de resistir.

A poco más de 30 kilómetros de la capital de Corrientes aparece una propuesta especialmente atractiva para los días cálidos.

Naturaleza, descanso y actividades al aire libre se combinan en un mismo lugar que invita tanto a pasar el día como a organizar una escapada de fin de semana.

La Laguna sorprende con un amplio espejo de agua rodeado de naturaleza y sectores preparados para disfrutar de una jornada al aire libre.

Un paraíso natural para conocer en Corrientes





La Laguna Totora es un espejo de agua ubicado en San Cosme, provincia de Corrientes, y constituye uno de los principales atractivos turísticos naturales de esta localidad.

Además, se encuentra a unos 38 kilómetros de la ciudad capital, por lo que resulta una alternativa accesible para una escapada de fin de semana largo.

Arena, sombra y aguas tranquilas forman parte del paisaje que convierte a la Laguna Totora en uno de los atractivos de San Cosme.

El espejo tiene unas 10 hectáreas de aguas cristalinas y más de 300 metros de playa, una combinación que históricamente convirtió al lugar en uno de los grandes refugios estivales de San Cosme.

El paisaje es uno de sus mayores encantos. La laguna está rodeada por esteros, totorales y vegetación característica de los humedales correntinos.

La extensa costa de la Laguna Totora invita a relajarse junto al agua y aprovechar los días cálidos en Corrientes.

Sus aguas serenas también permiten sumar movimiento a la jornada. Los paseos en bote y la observación de aves aparecen entre las experiencias destacadas actualmente.

Sin embargo, el lugar también posee una larga tradición vinculada con actividades como canotaje, remo, windsurf y otros deportes acuáticos.

Las actividades náuticas y la pesca suman alternativas para quienes buscan una escapada con aventura y contacto con la naturaleza.

La biodiversidad del entorno convierte a la laguna en un escenario atractivo para quienes disfrutan de la fotografía, el ecoturismo y la observación de fauna.

Hay un momento que merece reservarse para el final de la visita: el atardecer. Cuando comienza a bajar el sol, los reflejos dorados se proyectan sobre el espejo de agua y transforman el paisaje en una de las postales más atractivas de este rincón correntino.

El atardecer transforma a la Laguna Totora en una postal, con el sol reflejándose sobre el agua y tonos dorados que dominan el horizonte.

5 motivos para visitar Laguna Totora