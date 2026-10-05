Una línea clave de colectivos podría perder cinco ramales: así funcionaría el servicio tras los cambios

Miles de pasajeros que utilizan diariamente el transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) podrían encontrarse con importantes novedades.

La Secretaría de Transporte de la Nación impulsa una reestructuración de una de las líneas de colectivo más utilizadas para llegar a Capital Federal y que actualmente cuenta con siete recorridos autorizados.

La medida todavía no se encuentra vigente y forma parte de un proceso que contempla la eliminación de varios servicios, la modificación de otros y la incorporación de nuevas terminales.

Una línea de colectivo perderá cinco ramales: cuáles desaparecerían y qué servicios se sumarían.

¿Cuál es la línea de colectivos que podría perder cinco ramales?





La línea que podría atravesar una importante reestructuración es la 143, que conecta distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires con localidades del conurbano bonaerense. Actualmente cuenta con siete recorridos autorizados.

El proyecto contempla una reorganización profunda de sus servicios, con la eliminación de algunos trayectos actuales, la modificación de otros y la incorporación de nuevas alternativas. El objetivo es reducir la superposición entre recorridos y redistribuir las unidades disponibles.

La línea 143 podría atravesar una importante reestructuración de sus recorridos.

En concreto, la propuesta establece la supresión de los actuales ramales B, C, E, F y G. De avanzar la iniciativa, también dejarían de funcionar los servicios de esta línea que actualmente llegan hasta Villa Celina.

Uno de los argumentos detrás de la medida es que varios de esos trayectos presentan pocas diferencias entre sí y mantienen un elevado nivel de superposición con el recorrido principal.

Sin embargo, esto no significa que la línea 143 vaya a quedar únicamente con dos servicios. La reorganización también contempla modificar recorridos existentes y crear nuevas alternativas, por lo que el esquema final estaría compuesto por cuatro ramales.

El recorrido de la línea 143 conecta distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires con el conurbano bonaerense.

Los nuevos recorridos que tendría la línea 143





La reorganización contempla la creación de un nuevo ramal B entre Plaza Constitución y Puente La Noria, que surgiría a partir del acortamiento del actual recorrido D.

A su vez, aparecería un nuevo ramal C, producto del desdoblamiento del actual troncal A. El objetivo es atender la demanda existente en Villa Soldati y Villa Lugano, además de ofrecer una conexión directa con la sede Lugano de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y la Terminal de Ómnibus Dellepiane.

El proyecto contempla la eliminación de cinco ramales actuales de la línea 143 y la incorporación de nuevos servicios.

Otra de las novedades será la incorporación de un servicio expreso entre Retiro y Tapiales, que pasaría a identificarse como ramal D.

Este trayecto tomaría como base el actual recorrido C y utilizaría el Metrobús de la Autopista 25 de Mayo, con el objetivo de ofrecer una alternativa más directa.

Por último, el proyecto también prevé modificaciones en las frecuencias y en la cantidad de unidades. La documentación oficial establece un parque móvil máximo de 47 colectivos y un mínimo de 33.

Por el momento, los cambios forman parte de una propuesta de reorganización y no deben interpretarse como recorridos ya implementados.