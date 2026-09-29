Una línea clave de colectivos podría tener un importante cambio: ¿Qué pasará con su recorrido?

El sistema de transporte público del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) podría sumar una nueva modificación que involucra a uno de los servicios utilizados por miles de pasajeros para desplazarse entre la Capital Federal y el conurbano bonaerense.

La novedad está relacionada con una posible reorganización administrativa que modificaría la jurisdicción de una línea tradicional. Aunque todavía no se confirmó oficialmente su implementación, la iniciativa genera expectativas sobre el futuro del servicio.

Los usuarios podrían continuar utilizando las paradas habituales, ya que la modificación administrativa no implicaría cambios en el recorrido.

¿Cuál es la línea que sufrirá cambios?





La línea 124 podría pasar a depender del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires como parte de una reorganización del sistema de colectivos del AMBA.

Según trascendió, el eventual traspaso estaría acompañado por una renovación de la imagen de las unidades, que anticiparía una transformación más profunda que un simple cambio estético.

Sin embargo, el aspecto que más interesa a los usuarios es qué sucedería con el trayecto que actualmente conecta la Facultad de Derecho con el partido bonaerense de Tres de Febrero.

La línea 124 podría pasar a depender del Gobierno porteño como parte de una reorganización del transporte metropolitano.

De acuerdo con lo informado, la modificación de jurisdicción no implicaría cambios en las calles por las que circulan los colectivos, por lo que los pasajeros podrían continuar utilizando las paradas habituales.

La situación sería similar a la de otras líneas que dependen de la Ciudad, pero mantienen parte de sus recorridos dentro de la provincia de Buenos Aires.

Por el momento, no se comunicó una fecha oficial para concretar el eventual traspaso ni se precisaron modificaciones en las frecuencias o condiciones de prestación del servicio.

La línea 124 podría pasar a depender del Gobierno porteño como parte de una reorganización del transporte metropolitano.

¿Cuál es el recorrido actual de la línea 124?





Este colectivo constituye una conexión entre diferentes barrios porteños y el oeste del Gran Buenos Aires. Su recorrido atraviesa sectores de

Según la información publicada por la empresa operadora, el servicio conecta Sáenz Peña, en Tres de Febrero, con la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

En sentido hacia Capital Federal, circula por arterias como avenida Lope de Vega, Nazca, Gaona, Díaz Vélez, Corrientes y Callao, hasta alcanzar su cabecera.

El recorrido de la línea 124 conecta la estación Sáenz Peña, en Tres de Febrero, con la Facultad de Derecho, en Recoleta.

En dirección contraria, atraviesa avenidas y calles como Pueyrredón, Del Libertador, Rodríguez Peña, Lavalle, Jean Jaurès, Sarmiento, Ángel Gallardo y Gaona, antes de continuar hacia el oeste.

El eventual cambio de jurisdicción se inscribiría dentro del proceso de reorganización del transporte metropolitano, que contempla modificaciones administrativas y operativas en distintos servicios.

Mientras se esperan definiciones oficiales, la posibilidad de mantener el itinerario representa el principal dato para quienes utilizan diariamente esta conexión entre la Ciudad y la provincia de Buenos Aires.