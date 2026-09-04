Una masa de aire polar avanza sobre Argentina y el Servicio Meteorológico anticipó mínimas de hasta -10 grados

La llegada de septiembre no significará una despedida definitiva de las jornadas invernales. Un nuevo curso de aire muy frío comenzó a avanzar desde el extremo sur y modificará las condiciones meteorológicas de buena parte del territorio durante el fin de semana.

En el comunicado oficial, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que el fenómeno se desplazará desde la Patagonia hacia la franja central y Buenos Aires para posteriormente alcanzará el norte argentino.

A su vez, se detalló que el escenario estará caracterizado por mínimas muy bajas y la posibilidad de heladas tardías en sectores productivos. Además, el frío intenso también puede provocar congelamiento de superficies y generar condiciones adversas durante las primeras horas de la mañana, especialmente cuando las temperaturas permanecen por debajo de los 0 °C.

Las bajas temperaturas favorecerán la aparición de heladas tardías, un fenómeno que puede afectar especialmente a cultivos y producciones sensibles.

Aire polar en Argentina: ¿Dónde se esperan las temperaturas más bajas?

De acuerdo con la actualización difundida por el organismo este viernes 4 de septiembre, una irrupción de aire frío de origen polar será responsable de un marcado descenso de las marcas térmicas en gran parte del país.

En la madrugada del sábado 5 de septiembre, el impacto más importante se concentrará inicialmente sobre el centro y sur de la Patagonia. En esos sectores, las mínimas quedarán por debajo de los 0 °C y, en los puntos más fríos, podrían acercarse a los -10 °C.

Durante la mañana, el avance del aire polar comenzará a provocar un marcado descenso térmico en el norte patagónico y la región central, incluida Buenos Aires. Las mínimas se ubicarán mayormente entre los 3 °C y 5 °C, con amplias zonas donde los registros permanecerán por debajo de los 8 °C.

El sábado 5, el aire polar provocará un marcado descenso térmico, con registros especialmente bajos durante las primeras horas del día.

El domingo el frío llegará a la región central

El panorama continuará profundizándose durante el domingo 6 de septiembre, cuando el aire polar siga desplazándose hacia latitudes más bajas.

Según precisó el SMN, el segundo día del fin de semana puede contar con mínimas de hasta -4 °C en la región central (Buenos Aires, Entre Ríos, Córdoba y Santa Fe). En la Patagonia, en tanto, volverán a registrarse temperaturas por debajo del punto de congelación.

El descenso térmico no quedará limitado al centro y sur. El organismo indicó que también se sentirá sobre el Litoral y el norte argentino, con mínimas que no superarían los 10 °C.

El frío se intensificará durante el domingo 6, cuando las temperaturas negativas avanzarán sobre sectores de la región central.

La llegada del frío también favorecerá la formación de heladas en la región central. Se trata de un punto especialmente importante para el sector agropecuario debido a que, al producirse fuera del período más habitual, pueden afectar actividades sensibles.

De hecho, el SMN mencionó particularmente el posible impacto sobre la producción de cítricos y otros productos de temporada primaveral en el norte de la provincia de Buenos Aires.

En este contexto, será importante seguir las actualizaciones de los pronósticos locales para conocer las temperaturas previstas en cada ciudad.

Buenos Aires sentirá los efectos de la irrupción de aire frío durante el fin de semana, con un importante descenso de las mínimas y posibilidad de heladas.

Consejos ante la llegada del aire polar

Vestirse en capas: utilizar varias prendas livianas ayuda a conservar mejor la temperatura corporal.

Evitar exposiciones prolongadas: reducir el tiempo al aire libre durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, cuando se esperan los registros más bajos.

Prestar atención a los grupos más vulnerables: niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas pueden ser más sensibles a las bajas temperaturas.

Calefaccionar de manera segura: mantener cierta ventilación y evitar el uso de hornallas, hornos u otros artefactos no diseñados para calefaccionar.

Proteger las plantas: cubrir especies sensibles y evitar dejarlas expuestas durante las noches con riesgo de heladas.

Tener precaución al circular: las temperaturas bajo cero pueden favorecer la formación de hielo sobre determinadas superficies, especialmente durante la madrugada.

Resguardar a las mascotas: procurar que permanezcan en espacios protegidos del frío, principalmente durante la noche.

Consultar el pronóstico actualizado: seguir los informes del SMN para conocer cómo evolucionará el ingreso de aire polar y las mínimas previstas en cada localidad.



