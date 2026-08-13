Una mujer de 62 años fue madre por primera vez y estableció un récord de maternidad en Argentina

Una mujer de 62 años se convirtió en madre por primera vez al dar a luz en el Hospital San Felipe, en la ciudad de San Nicolás. De este modo, según los antecedentes públicos disponibles, se convirtió en la mujer de mayor edad registrada en tener un hijo en el país.

El nacimiento ocurrió este miércoles por la mañana y David nació sano, con un peso de 2,750 kilos. El bebé permaneció momentáneamente en Neonatología para recibir los controles correspondientes, mientras Mabel se recuperaba de la cesárea.

"Nació hoy mi hijo David, 2 kilos 750. Estoy perfecta. Todavía no lo tengo conmigo porque se fue un ratito a Neo, pero es precioso, nació sano y bien", contó la flamante mamá.

La historia de Mabel comenzó mucho antes del nacimiento de David. A los 62 años, la mujer decidió cumplir su deseo de convertirse en madre y recurrió a un tratamiento de fecundación in vitro.

Para lograr su objetivo contó con el acompañamiento del doctor Matías Colabianchi, especialista de Rosario, quien llevó adelante el tratamiento de reproducción asistida que finalmente permitió que quedara embarazada.

El embarazo se desarrolló durante nueve meses sin complicaciones y fue seguido de cerca por su obstetra, la doctora Romina Ruffini. En ese sentido, la profesional destacó la tranquilidad y el compromiso de Mabel durante todo el proceso. "Fue un embarazo totalmente normal. Ella es una paciente muy predispuesta, estaba siempre muy tranquila, muy confiada", explicó Ruffini al recordar el seguimiento médico.

La obstetra también resaltó que la edad de la paciente no impidió que el embarazo avanzara de manera favorable. "Siempre transitamos todo con total tranquilidad porque nunca hubo un gris en nada, siempre fue todo espectacular. Tuvo un embarazo maravilloso y un nacimiento hermoso", afirmó Ruffini. Finalmente, la gestación llegó a término y Mabel dio a luz mediante una cesárea en el Hospital San Felipe.

Para la mujer, el nacimiento de David significó la concreción de un proyecto personal que había decidido llevar adelante mediante técnicas de reproducción asistida. "Tengo 62 años, es mi primer hijo, fue mediante fecundación in vitro, con el doctor Matías Colabianchi, de Rosario. Fue un embarazo perfecto, nació por cesárea... Es precioso", relató desde el hospital pocas horas después del nacimiento.

Un caso inédito en la Argentina

El caso adquirió una dimensión particular porque la maternidad después de los 60 años es excepcional y requiere, en general, recurrir a técnicas de reproducción asistida.

En Argentina, la normativa establece referencias etarias para el acceso a estos tratamientos: 44 años para procedimientos con óvulos propios y 51 años cuando se utilizan óvulos donados, salvo determinadas situaciones y criterios médicos.

En otros países existen antecedentes de mujeres que fueron madres a edades similares o incluso superiores. Entre los casos más conocidos se encuentran el de la rumana Adriana Iliescu, quien tuvo una hija a los 66 años en 2005, y el de la española María del Carmen Bousada de Lara, quien dio a luz a mellizos cuando estaba por cumplir 67 años. También se conoció el caso de la alemana Annegret Raunigk, quien en 2015 tuvo cuatrillizos a los 65 años.

Sin embargo, en Argentina no existen antecedentes públicos conocidos de una mujer que haya dado a luz con 62 años o más. La ausencia de un registro oficial impide hablar de un récord certificado por una autoridad sanitaria, pero los antecedentes médicos y periodísticos disponibles no identifican otro nacimiento que supere o iguale la edad de Mabel. Por eso, su historia se convirtió en un caso excepcional y en uno de los nacimientos más singulares registrados en el país.