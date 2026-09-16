Una mujer murió luego de atragantarse durante un almuerzo con su familia en Santiago del Estero

Una mujer, de 30 años, murió en la ciudad de Sumampa, Santiago del Estero, luego de sufrir una obstrucción de las vías respiratorias mientras almorzaba junto a sus hijos.

El dramático episodio ocurrió este domingo alrededor de las 13.30, en la vivienda familiar ubicada en el departamento Quebrachos. La mujer, identificada como Vanina Soledad Sosa, estaba comiendo junto a sus hijos, de 6 y 11 años, cuando se atragantó con un alimento y comenzó a tener dificultades para respirar.

Ante la desesperante situación, los dos niños salieron rápidamente de la casa en busca de ayuda. Un vecino escuchó el insistente pedido de auxilio, ingresó a la vivienda y encontró a Sosa en grave estado.

El hombre decidió trasladarla de urgencia en su vehículo particular hasta el hospital local de Sumampa. La mujer ingresó al centro de salud en estado crítico y fue asistida inmediatamente por el personal médico.

Los profesionales le practicaron maniobras de desobstrucción y reanimación cardiopulmonar para intentar estabilizarla. Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados, Sosa no respondió y los médicos constataron su fallecimiento pocos minutos después de su ingreso.

Tras la muerte, efectivos de la Comisaría Comunitaria N° 33 de Sumampa, dependiente de la Seccional 15 de Ojo de Agua, se hicieron presentes en el hospital. Los policías entrevistaron a familiares y comenzaron a reunir información sobre lo sucedido.

En principio, el caso fue caratulado como muerte natural, mientras continúan las actuaciones para establecer con precisión las circunstancias del fallecimiento.