Una pequeña ciudad con río y temperaturas agradables todo el año: la escapada perfecta para desconectarse

Hay destinos donde el río marca el ritmo de la vida cotidiana. Costaneras arboladas, enormes espacios verdes y atardeceres frente al agua crean el escenario perfecto para caminar sin apuro.

En el Litoral argentino existe una pequeña ciudad donde ese paisaje se combina con temperaturas agradables durante buena parte del año, naturaleza y un importante legado jesuítico-guaraní.

Los espacios públicos y arbolados ofrecen diferentes alternativas para caminar, descansar y aprovechar las jornadas al aire libre.

Naturaleza e historia a orillas del Uruguay

Se trata de Santo Tomé, una pequeña ciudad ubicada en el noreste de la provincia de Corrientes y sobre la costa del reconocido río Uruguay.

Cabecera del departamento homónimo y antigua reducción jesuítica, combina paisajes ribereños con una historia que todavía puede descubrirse en diferentes puntos de la localidad.

La abundante vegetación se combina con el paisaje ribereño y refleja la geografía característica de este rincón correntino.

Desde Corrientes capital está ubicada a unos 387 kilómetros. Santo Tomé se encuentra directamente sobre la Ruta Nacional 14, una de las principales vías del Litoral, y otro de sus accesos importantes es la Ruta Provincial 94.

Su ubicación permite, además, ampliar fácilmente el recorrido. A pocos kilómetros se encuentra el Puente Internacional de la Integración, que cruza el río Uruguay y conecta Santo Tomé con São Borja, Brasil.

Hacia otros puntos de Corrientes, la RN 14 también permite continuar hacia localidades históricas como La Cruz y Yapeyú, convirtiendo el viaje en un interesante circuito regional.

La geografía de Santo Tomé está profundamente ligada al río Uruguay. La vegetación característica del Litoral, el agua y los sectores costeros construyen el escenario que acompaña buena parte de la vida cotidiana y también de su propuesta turística.

Uno de los espacios que mejor permite apreciarlo es la Costanera de Santo Tomé, uno de los atractivos destacados por el Ministerio de Turismo provincial.

A ella se suma el Paseo Costero La Islita, otra alternativa para acercarse al paisaje ribereño y disfrutar de momentos al aire libre. El espacio invita a realizar caminatas, contemplar y aprovechar la tranquilidad del entorno, especialmente durante las últimas horas de la tarde.

La Islita es uno de los paseos costeros que invitan a descubrir la tranquilidad y los paisajes naturales de Santo Tomé.

El clima subtropical de esta región correntina aporta buena parte de su personalidad. Los períodos cálidos favorecen las propuestas vinculadas al agua y permiten que la costa gane protagonismo.

Quienes quieran alternar el descanso con otras experiencias pueden aprovechar el entorno para realizar caminatas, contemplar el paisaje, sacar fotografías y recorrer los espacios naturales.

La ciudad también posee una Reserva Natural Municipal, que amplía las alternativas para quienes prefieren actividades relacionadas con el ambiente.

La costanera de Santo Tomé permite contemplar el río Uruguay mientras se disfruta de sus amplios espacios verdes.

Pero Santo Tomé guarda otro atractivo que merece tiempo: su pasado jesuítico-guaraní. Sus orígenes se remontan al siglo XVII y la población quedó definitivamente establecida en el sitio actual en 1683.

Además, la localidad está vinculada a la figura de Andresito Guazurarí, uno de los personajes fundamentales de la historia regional.

Ese legado puede conocerse mediante el Circuito Histórico-Cultural Santo Tomé, mientras que el calendario local incorpora propuestas como el carnaval, el Festival del Folklore Correntino y la Fiesta Provincial del Guiso Tropero. De esta manera, el viaje no queda reducido únicamente a sus paisajes naturales.

El legado jesuítico forma parte de la identidad de Santo Tomé y permite sumar historia y cultura al recorrido por la ciudad.

Santo Tomé permite combinar río, naturaleza, historia y cultura en un mismo destino, sin depender de una única atracción para justificar el viaje.

Durante los días cálidos, la costa invita a pasar más tiempo afuera; mientras que sus espacios históricos y culturales ofrecen alternativas para completar la estadía.