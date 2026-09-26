Una policía convulsionó en Casa Rosada y debió ser trasladada de urgencia en helicóptero

Un importante operativo sanitario se desplegó este sábado 26 de septiembre en la Casa Rosada por una integrante de la Policía Federal Argentina.

La agente sufrió un cuadro de convulsiones mientras se encontraba haciendo guardia en la sede del Gobierno nacional y obligó a activar un procedimiento de asistencia.

La intervención de un helicóptero médico llamó la atención en las inmediaciones del edificio ubicado en Balcarce 50, desde donde la efectiva fue trasladada de urgencia al Hospital Churruca, en el barrio porteño de Parque Patricios.

La efectiva de la Policía Federal fue trasladada de urgencia al Hospital Churruca, en Parque Patricios, para recibir atención médica.

Una policía sufrió una emergencia médica en Casa Rosada y fue trasladada en helicóptero al Churruca

Según lo informado por la Policía Federal, la efectiva fue identificada como Berta Benítez y presta servicios en la comisaría ubicada dentro de la Casa de Gobierno.

De acuerdo con la información difundida, la uniformada comenzó a presentar un cuadro de convulsiones mientras cumplía funciones en el establecimiento.

Ante la situación, se dispuso su evacuación inmediata mediante un helicóptero, con el objetivo de acelerar su llegada al centro asistencial y permitir que fuera evaluada por profesionales de la salud.

Un helicóptero sanitario aterrizó en Casa Rosada para evacuar a la uniformada tras sufrir un cuadro de convulsiones.

La aeronave partió desde el predio de la Casa Rosada y se dirigió hacia el Hospital Churruca, establecimiento de referencia para la atención del personal de la Policía Federal Argentina.

El movimiento generó sorpresa debido al despliegue aéreo en la sede del Poder Ejecutivo, especialmente porque el presidente Javier Milei no se encontraba allí al momento del episodio.

Según trascendió, el mandatario permanecía en la Quinta de Olivos, por lo que el traslado no estuvo relacionado con una actividad presidencial, sino exclusivamente con la emergencia sanitaria.

Javier Milei se encontraba en la residencia presidencial al momento de la emergencia registrada en Balcarce 50.

¿Qué se sabe sobre el estado de salud de la policía?

Hasta el momento, no se difundió un parte médico oficial que permita conocer con precisión la evolución de Berta Benítez después de su ingreso al establecimiento sanitario.

Tampoco trascendieron detalles sobre las causas que provocaron las convulsiones ni si la mujer presentaba antecedentes médicos vinculados con este tipo de episodios.

Por esa razón, permanece pendiente la información sobre su evolución clínica y los resultados de las evaluaciones realizadas por los profesionales que intervinieron en su atención.