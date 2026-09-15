Una popular línea de colectivos sumó frecuencias y una nueva parada en zona sur

Una de las conexiones más utilizadas entre el sur del Conurbano bonaerense y la Ciudad de Buenos Aires implementó modificaciones que deberán tener en cuenta los pasajeros.

El esquema comenzó a regir recientemente y alcanza especialmente al servicio semi rápido que circula por autopista. Además, actualizó las frecuencias para reforzar la conexión en horarios de alta demanda y facilitar las combinaciones con otros medios de transporte.

¿Cuál es la línea de colectivos que sumó frecuencias y una nueva salida?

Se trata de la Línea 164 que volvió a realizar modificaciones en su servicio semi rápido entre la Rotonda de Llavallol y Once. La actualización apunta a reforzar la prestación tanto durante las primeras horas de la mañana como en el regreso hacia el sur del Conurbano.

En concreto, el nuevo esquema contempla dos incorporaciones y un cambio de horario. Por un lado, se agregó una partida desde la rotonda a las 4:40 y se adelantó la que anteriormente salía a las 4:30.

Finalmente, los horarios quedaron establecidos a las 4:00, 4:20, 4:40, 5:00, 5:15, 5:30, 5:45, 6:00, 6:30 y 7:00. De esta manera, la mayor concentración de servicios se mantiene en una franja clave para quienes necesitan llegar temprano a la Ciudad de Buenos Aires.

La ampliación del servicio también alcanza a los pasajeros que realizan el trayecto inverso. Durante la tarde se sumó una salida desde Once a las 17:15, reforzando las alternativas disponibles para volver hacia el Conurbano.

Esta frecuencia pasa por Plaza Constitución a las 17:35, continúa por Olimpo a las 18:05 y Cuatro Ases a las 18:10. Posteriormente, llega a Monte Grande a las 18:35 y completa el trayecto en Firestone alrededor de las 18:48.

Con la incorporación, desde Once hay servicios a las 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:20, 16:40, 17:00, 17:15, 17:30, 17:45, 18:00, 18:30 y 19:00.

Los nuevos horarios se suman a otra modificación que la línea había implementado meses atrás. Desde junio, los servicios vespertinos que parten desde Once hacia Zona Sur permiten subir pasajeros en Plaza Constitución.

La incorporación de este punto resulta especialmente útil para quienes llegan hasta la zona en el tren Roca o mediante otras líneas de colectivos, ya que pueden abordar el semi rápido allí sin necesidad de trasladarse previamente hasta Once.