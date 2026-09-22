Una primavera con más polen: ¿Qué factores pueden intensificar las alergias este año?

La llegada de la primavera y las temperaturas más cálidas marcan el inicio de una época especialmente complicada para quienes sufren cuadros alérgicos.

Árboles, pastos y otras especies vegetales atraviesan sus períodos de floración y liberan diminutas partículas al ambiente que pueden permanecer suspendidas y desplazarse con facilidad.

Aunque se trata de un proceso natural que ocurre todos los años, la cantidad y permanencia de estas partículas en el aire no siempre es la misma.

El polen permanece suspendido en el aire y puede provocar diferentes reacciones en las personas sensibles.

¿Por qué puede haber más polen durante esta primavera?

Uno de los factores que los especialistas observan desde hace años es el aumento de las temperaturas. Expertos explican que el cambio climático está modificando los ciclos de polinización: pueden comenzar antes y prolongarse durante más tiempo, lo que extiende el período de exposición.

La contaminación atmosférica también puede influir. Determinados contaminantes generan estrés en las plantas y pueden modificar la producción de partículas alergénicas, al mismo tiempo que irritan las vías respiratorias y vuelven a algunas personas más susceptibles a sus efectos.

Los estornudos, la congestión y la picazón nasal se encuentran entre las manifestaciones más frecuentes durante esta época.

El comportamiento de las lluvias es otro punto importante. Las precipitaciones pueden retirar temporalmente el polen suspendido en el aire, pero también favorecen el crecimiento de la vegetación. Después de períodos húmedos, la combinación de jornadas secas, cálidas y ventosas puede facilitar una nueva liberación y dispersión.

A su vez, durante la primavera diferentes especies se suceden en sus etapas de polinización. Árboles como el plátano, el fresno y el ligustro pueden generar molestias, mientras que posteriormente adquieren protagonismo los pastos y las gramíneas. Por eso, los síntomas pueden extenderse durante varias semanas o incluso meses.

Diferentes especies de árboles atraviesan su período de polinización durante los meses primaverales.

¿Cuáles son los síntomas de la alergia al polen?

La reacción puede variar de una persona a otra y, en ocasiones, confundirse con un resfrío. Sin embargo, hay algunas manifestaciones características:

Estornudos frecuentes o en serie.

Congestión y secreción nasal.

Picazón en nariz, garganta o paladar.

Ojos rojos, llorosos o irritados.

Picazón ocular.

Tos y molestias en las vías respiratorias.

Cansancio asociado a la congestión y al mal descanso.

En quienes tienen asma, la exposición a determinados alérgenos también puede desencadenar o agravar síntomas respiratorios, por lo que resulta especialmente importante prestar atención a los cambios.

Mantener los ambientes limpios y reducir la acumulación de polvo ayuda a limitar la exposición a distintos alérgenos dentro del hogar.

¿Cómo reducir la exposición durante los días con mucho polen?

Algunas medidas cotidianas pueden ayudar a disminuir el contacto: mantener las ventanas cerradas en momentos de alta concentración, evitar secar la ropa al aire libre, cambiarse al regresar a casa y ducharse o lavarse el cabello después de permanecer varias horas en exteriores.

También se recomienda prestar especial atención a los días secos y ventosos, cuando las partículas pueden dispersarse con mayor facilidad. Si las molestias persisten, empeoran o afectan las actividades habituales, es aconsejable realizar una consulta médica para identificar el desencadenante y determinar el tratamiento adecuado.