Universidades argentinas descendieron en un ranking regional: la UBA se mantuvo en el top 10

La Universidad de Buenos Aires (UBA) volvió a posicionarse entre las diez mejores instituciones de educación superior de América Latina y el Caribe, de acuerdo con la edición 2027 del ranking elaborado por la consultora británica Quacquarelli Symonds (QS).

La casa de estudios mantuvo el 10° puesto regional -lugar que ocupa de forma sostenida desde 2025- y se ratificó como la institución argentina mejor ubicada del listado.

En el primer lugar se ubicó la Pontificia Universidad Católica de Chile; en segundo y tercer lugar están las brasileñas Universidade de São Paulo (USP) y Universidade Estadual de Campinas (Unicamp); mientras que el cuarto es el Tecnológico de Monterrey (México). La quinta ubicación la consiguió la Universidade Federal do Rio de Janeiro.

Sin embargo, el panorama general para el sistema universitario nacional evidenció un marcado retroceso: la Argentina registró la mayor caída neta entre los países de la región que cuentan con al menos diez universidades clasificadas.

Excelencia académica y valoración en el mercado laboral





El relevamiento internacional evaluó a un total de 517 universidades distribuidas en 27 países de América Latina y el Caribe a través de ocho indicadores vinculados con la investigación, la empleabilidad, la experiencia de aprendizaje y el compromiso global.

En ese marco, la UBA sobresalió en Reputación Académica y Reputación entre Empleadores, alcanzando el 2° puesto regional en ambos rubros.

El indicador de Reputación Académica mide la percepción de especialistas del ámbito internacional sobre la calidad de la enseñanza e investigación, mientras que la Reputación entre Empleadores evalúa la valoración que poseen las empresas sobre la preparación y formación de los graduados.

El segundo lugar entre las instituciones argentinas lo alcanzó la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), que se mantiene en el puesto 21. Y el tercero es de la Universidad Austral, que también sigue en el puesto 25 y volvió a ser la primera privada del país.

Caída del sistema nacional y el avance de la Universidad de Córdoba





A pesar del sostén de la UBA en el grupo de vanguardia, los resultados generales reflejan un deterioro en el desempeño de las instituciones locales.

De las 46 universidades argentinas incluidas en esta edición -número que ubica al país como el cuarto sistema con mayor representación detrás de Brasil, Colombia y México-, 17 sufrieron un descenso en sus posiciones, 8 lograron avanzar y 20 se mantuvieron sin cambios.

Entre las casas de estudio que mostraron una evolución positiva se destaca la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), que escaló del puesto 33 al 30 y logró ingresar por primera vez en el grupo de las 30 mejores instituciones de la región.

La Universidad de San Andrés (Udesa) entró al top 50 al saltar del puesto 51 al 44, apoyada en sus citas de investigación y en la proporción de profesores por estudiante. Y la Universidad Nacional de San Martín (Unsam) alcanzó su mejor posición histórica, el puesto 94, ingresando por primera vez al top 100 tras avanzar ocho lugares.

En tanto, la Universidad Torcuato Di Tella cayó del puesto 48 al 65 (-17); la Universidad Nacional de Rosario bajó del 62 al 72 (-10); la Universidad Tecnológica Nacional retrocedió del 115 al 136 (-21); el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) cayó del 97 al 117 (-20); la Universidad Nacional de Mar del Plata bajó del 110 al 129 (-19); y la Universidad de Belgrano tuvo una de las caídas más pronunciadas, al pasar de un puesto 134 a la banda 181-190.

El diagnóstico de QS sobre el presupuesto universitario





Desde la consultora QS asociaron el retroceso de las instituciones argentinas con "el impacto de las continuas restricciones financieras" que atraviesa el sistema universitario nacional.

La UBA sigue en el top 10 regional, pero las universidades argentinas tuvieron la mayor caída de América Latina.

A pesar del escenario presupuestario adverso, los analistas de la firma británica precisaron que las universidades del país continúan conservando fortalezas clave en materia de prestigio académico, reconocimiento por parte de los empleadores y disponibilidad del cuerpo docente.

"Mantener la capacidad de investigación, la retención de talento y la competitividad académica será fundamental para preservar las fortalezas a largo plazo de la educación superior en la Argentina", apuntó Ben Sowter, vicepresidente senior de QS.

Nuevo paro nacional para exigir por la Ley de Financiamiento Universitario





En este marco, desde el miércoles y por 72 horas se lleva a cabo un paro por parte del personal docente y no docente de las universidades públicas, exigiendo la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y la recomposición salarial del 33,4%.

A la medida se plegarán la Universidad de Buenos Aires (UBA) y las casas de altos estudios a nivel nacional. Además, la secretaria general de la Asociación Gremial Docente de la UBA (AGD-UBA), Laura Carboni, aseguró que "nadie del Gobierno se comunicó con ellos", y que "no tienen expectativas" de que la gestión del presidente Javier Milei cumpla con la normativa que reclaman.

Por el momento, los sindicatos no percibieron aumentos, más allá del 3% adicional previsto para octubre (sobre los haberes de septiembre), ni tampoco hubo un nuevo diálogo con el Gobierno a través de ningún funcionario.



