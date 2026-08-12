Cambia uno de los ramales más importantes del Tren Roca: cómo afecta a los pasajeros

Los pasajeros del Tren Roca deberán prestar especial atención a los horarios antes de emprender sus viajes porque se establecieron modificaciones en el cronograma de uno de sus ramales.

La actualización fue difundida por Transporte AMBA a través de su cuenta en X. Según se informó, el objetivo de la medida es adecuar los itinerarios a las necesidades operativas y ordenar las frecuencias disponibles durante las últimas horas de funcionamiento.

Tren Roca: ¿Cuáles son los nuevos horarios?

La modificación comprende tres servicios claves a Bosques. Los cambios adquieren especial relevancia para quienes regresan a sus hogares durante la noche y dependen del ferrocarril para movilizarse entre la Ciudad de Buenos Aires y distintas localidades de la zona sur del conurbano bonaerense.

El impacto dependerá principalmente del recorrido y horario habitual de cada usuario. Más que representar necesariamente una mejora o un perjuicio generalizado, la actualización establece nuevas referencias para los últimos trenes y obliga a reorganizar los viajes nocturnos en función de esas salidas.

Para quienes utilizan habitualmente las últimas formaciones, conocer con anticipación los horarios resulta fundamental. Perder uno de estos servicios podría implicar tener que recurrir a colectivos, combinar diferentes medios de transporte o buscar otras alternativas para completar el trayecto.

El ramal Bosques del Tren Roca actualizó los horarios de sus últimas formaciones, por lo que los pasajeros deberán prestar atención al cronograma antes de viajar.

Según el cronograma informado, estas son las últimas formaciones que deben tener en cuenta los pasajeros:

Plaza Constitución - Bosques vía Temperley: último servicio a las 21.15 .

último servicio a las . Plaza Constitución - Bosques vía Quilmes: última formación a las 21.40 .

última formación a las . Bosques - Temperley: última salida a las 22.37.





La actualización alcanza a las últimas formaciones y presenta diferencias que los usuarios deberán conocer para evitar complicaciones al momento de viajar.

Además, las diferencias entre las salidas vía Temperley y vía Quilmes hacen necesario identificar correctamente qué recorrido conviene tomar.

Mientras el último servicio desde Plaza Constitución hacia Bosques vía Temperley parte a las 21.15, quienes utilizan el trayecto vía Quilmes cuentan con una salida a las 21.40.

Por este motivo, la recomendación para los pasajeros es consultar el cronograma actualizado antes de comenzar el viaje, especialmente durante la noche. De esta manera, podrán organizar con mayor precisión sus traslados y evitar inconvenientes relacionados con las últimas formaciones disponibles.