Uno por uno: así funcionarán los trenes y colectivos durante la Peregrinación a Luján

La 52ª Peregrinación Juvenil a Luján se realizará este sábado 3 y domingo 4 de octubre de 2026 y volverá a convocar a miles de fieles bajo el lema "Madre, en tu abrazo nos reconocemos hermanos".

La tradicional caminata partirá desde el Santuario de San Cayetano, en Liniers, y recorrerá cerca de 60 kilómetros hasta llegar a la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

Ante la gran cantidad de personas que se movilizarán durante el fin de semana, se preparó un operativo especial de transporte público, con servicios adicionales y distintas alternativas para facilitar tanto la llegada como el regreso de los peregrinos.

Miles de fieles participarán este fin de semana de la 52ª Peregrinación Juvenil a Luján.

¿Cómo funcionarán los trenes entre Once, Liniers y Moreno?

Para quienes viajen desde CABA o distintos puntos del oeste del conurbano, el ramal eléctrico Once-Moreno de la línea Sarmiento será una de las principales alternativas para acercarse al recorrido.

A diferencia del tramo Moreno-Luján, para el que se dispusieron decenas de frecuencias adicionales durante el sábado y domingo, el anuncio oficial no contempla un refuerzo general del servicio regular Once-Moreno.

Sin embargo, durante la madrugada del domingo habrá una excepción: se incorporará un tren eléctrico especial que partirá desde Moreno a las 2:30 con destino a Liniers, con parada en todas las estaciones intermedias, pensado especialmente para facilitar el regreso de los peregrinos.

El ramal Once-Moreno del Sarmiento será una de las principales alternativas para acercarse desde CABA y el oeste del conurbano.

Peregrinación 2026: ¿Cómo funcionarán los trenes Luján?

La línea Sarmiento tendrá un esquema especial durante el sábado y domingo. De hecho, Trenes Argentinos confirmó que incorporará más de 50 frecuencias adicionales.

El sábado habrá 16 servicios entre Moreno y Luján. Los horarios serán:

También se habilitaron otros 14 trenes desde Luján hacia Moreno. En este caso, se estiman las partidas para 5:54, 6:54, 8:24, 9:14, 11:00, 11:45, 13:37, 14:37, 16:07, 17:12, 18:55, 19:32, 21:23 y 22:22.

El recorrido ferroviario entre Moreno y Luján cuenta con ocho estaciones intermedias.

El operativo continuará el domingo, cuando se espera una fuerte demanda para el regreso. Ese día habrá 12 trenes de Moreno hacia Luján con salidas a las 0:48, 1:39, 2:29, 3:55, 4:30, 5:30, 7:00, 8:01, 10:21, 12:13, 13:13 y 17:28.

En sentido contrario, desde Luján, las formaciones adicionales serán 14 y saldrán 0:10; 1:08; 2:12; 3:03; 3:59; 4:48; 5:20; 5:54; 8:24; 9:25; 11:45; 13:37; 16:07; y 18:52

Además, se incorporará un servicio eléctrico especial desde Moreno hasta Liniers, que partirá a las 2:30 del domingo y se detendrá en todas las estaciones intermedias. Los servicios especiales entre Luján y Moreno también realizarán las ocho paradas existentes en ese tramo.

Trenes Argentinos sumará servicios adicionales entre Moreno y Luján durante el sábado y domingo.

¿Qué colectivos llegan a Luján?

Los colectivos serán otra alternativa importante. La organización de la peregrinación informó que los servicios de micros funcionarán con refuerzos debido a la gran cantidad de pasajeros prevista.

Entre las principales opciones aparece la, que permite conectar, en la Ciudad de Buenos Aires, y también cuenta con servicios hacia Mercedes.

Para quienes necesiten trasladarse hacia Moreno, la 410 cuenta con un ramal que parte desde Luján y llega hasta la Estación Moreno, con recorrido por la Ruta 7.

La línea 57 es una de las opciones disponibles para conectar la Ciudad de Buenos Aires con Luján.

Por su parte, la 203 sale desde la Terminal de Luján y finaliza en el Centro de Trasbordo de Moreno, con un recorrido por la zona del Acceso Oeste.

La línea 365 permite viajar hacia José C. Paz, mientras que la 276 cuenta con servicios hacia Escobar y, en otro de sus recorridos, hacia San Andrés de Giles y San Antonio de Areco. Por su parte, la 228 conecta la ciudad con Campana y Zárate.

También funcionarán las líneas locales 350, 355, 500, 502 y 503, que tendrán su punto de partida en la colectora de la avenida Nuestra Señora de Luján, entre Doctor Real y Almirante Brown.

Durante la peregrinación, diferentes líneas locales permitirán trasladarse desde Luján hacia distintos puntos de la zona.

La importante convocatoria prevista para este fin de semana hará que el transporte público sea una pieza clave de la peregrinación, especialmente durante el regreso desde Luján.

Por este motivo, quienes participen de la caminata o simplemente quieran acercarse a la ciudad deberán tener en cuenta las distintas alternativas disponibles y la mayor demanda que podría registrarse.

Antes de emprender el viaje, se recomienda consultar los horarios actualizados, identificar previamente dónde tomar el tren o colectivo elegido y planificar posibles combinaciones.