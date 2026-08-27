Uno por uno: todos los aumentos que se vienen en septiembre

A partir del martes 1° de septiembre, comenzarán a regir nuevos aumentos en algunos servicios, transporte e insumos básicos, en lo que representa un nuevo golpe para el bolsillo de los trabajadores.

Los ajustes confirmados incluyen actualizaciones en el transporte bonaerense y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuotas de medicina prepaga, tarifas de luz y alquileres.

Tras el dato de referencia del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de junio (2,1%), según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), el Gobierno autorizó subas y las empresas incrementaron tarifas y precios.

De cuánto es el aumento en colectivos y trenes.

Transporte

En la provincia de Buenos Aires, el cuadro tarifario para las líneas de colectivos con numeración desde el 200 en adelante tendrá un incremento acumulado.

El tramo mínimo, de 0 a 3 kilómetros, pasará de $1111,19 a $1158,97. Para los tramos superiores de las líneas bonaerenses, el recorrido de 3 a 6 kilómetros subirá de $1250,08 a $1303,83; el trayecto de 6 a 12 kilómetros se fijará en $1448,71; de 12 a 27 kilómetros ascenderá a $1738,45; y los traslados mayores a 27 kilómetros alcanzarán un valor de $2043,84.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), las líneas de colectivos 4, 7, 12, 25, 26, 34, 39, 42, 44, 47, 50, 61, 62, 64, 65, 68, 76, 84, 99, 102, 106, 107, 108, 109, 115, 118, 132 y 151 tendrán una actualización del 4,1%.

Con este porcentaje, el pasaje de 0 a 3 kilómetros pasará de $852,90 a $887,87; el de 3 a 6 kilómetros se ajustará de $947,71 a $986,57; el tramo de 6 a 12 kilómetros costará $1062,56; y el de 12 a 27 kilómetros quedará en $1138,61.

Trenes

En el sistema ferroviario, los servicios de las líneas Mitre, Sarmiento, San Martín, Urquiza, Roca, Belgrano Norte y Belgrano Sur tendrán una tarifa mínima de $480 durante septiembre para los usuarios que posean la tarjeta SUBE registrada, frente a los $420 previos.

Subtes

Por su parte, la red de subte porteña aplicará un incremento del 4,1%, estableciendo el valor del pasaje en $1753,04 desde los $1684 anteriores.

Cabe destacar que el beneficio de la Red SUBE seguirá funcionando en los medios de transporte bajo jurisdicción del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, lo que abarca el subte, el Premetro y las líneas de colectivos 4, 7, 12, 25, 26, 34, 39, 42, 44, 47, 50, 61, 62, 64, 65, 68, 76, 84, 102, 106, 107, 108, 109, 115, 118, 132 y 151.

La aplicación del descuento contempla un intervalo máximo de 120 minutos entre combinaciones utilizando una misma tarjeta. En paralelo, se mantendrá la vigencia de la Tarifa Social Federal, la cual otorga una bonificación del 55% sobre la tarifa base del transporte público.

Este beneficio abarca a jubilados, pensionados, veteranos de la Guerra de Malvinas, personal de trabajo doméstico, monotributistas sociales y titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación por Embarazo (AUE), Becas Progresar y seguro por desempleo, previa tramitación en la plataforma Mi ANSES.

Prepagas

En el rubro de la medicina prepaga, los ajustes declarados por las entidades en el sistema de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) alcanzarán un tope de hasta 3,11%.

OSDE aplicará incrementos entre el 1,9% y el 2,3%; Avalian tendrá una suba del 2,5%; el Hospital Italiano del 2,1%; y el Hospital Alemán un 2,36%. Swiss Medical tendrá un aumento del 2,2%; Sancor Salud entre 2,41% y 3,11%; Galeno entre 2,3% y 2,8%; y Omint ajustará hasta un 2,9%.

Servicios

Para el suministro de energía eléctrica y gas natural, se implementarán modificaciones en la estructura de subsidios, previamente autorizadas por el Gobierno nacional.

En el caso del servicio eléctrico, el bloque de consumo mensual sujeto a subsidio estatal sufrirá un recorte, pasando de un techo de 300 kWh a un límite de 150 kWh a partir de septiembre.

Alquileres

En el mercado inmobiliario, el ajuste de los alquileres toma como referencia la inflación del INDEC. La actualización de septiembre estará basada en el Índice de Precios de julio (2,1%), acumulando un 19,3% en los primeros siete meses del año.

Este parámetro es aplicable según el detalle contractual pactado entre inquilino y propietario.