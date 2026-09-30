Urgente: alerta meteorológica por lluvias en 5 provincias, ¿cuándo llega la "TATORMEN"?

El tiempo volverá a cambiar y podría complicar los planes de quienes ya están pensando en el fin de semana.

De cara al viernes 2 de octubre, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas por fenómenos que podrían presentarse con intensidad.

Alerta por tormentas: ¿Qué zonas serán afectadas?

La alerta amarilla por tormentas alcanza a gran parte de La Pampa, con excepción del oeste provincial, y el norte de Río Negro durante este viernes 2 de octubre.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, estas áreas podrían registrar lluvias y tormentas de variada intensidad, acompañadas por actividad eléctrica, ráfagas, ocasional caída de granizo y abundante precipitación en cortos períodos.

Por otro lado, la advertencia indica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de las actividades cotidianas.

Además, el organismo anticipa valores de precipitación acumulada que podrían ser superados de manera puntual en algunas localidades, especialmente en aquellas zonas donde se desarrollen los fenómenos de mayor intensidad.

Alerta amarilla por lluvias

El organismo nacional emitió una alerta amarilla por lluvias que comprende sectores del sur de Neuquén, oeste de Río Negro, noroeste de Chubut y sur de Santa Cruz.

En este caso, el nivel advierte sobre fenómenos capaces de generar inconvenientes puntuales, por lo que resulta importante prestar atención a la evolución de las precipitaciones y evitar circular por zonas que puedan anegarse.

El escenario estará vinculado al ingreso de sistemas desde el océano Pacífico, que favorecerán las precipitaciones en diferentes sectores patagónicos. Incluso, en áreas cordilleranas las condiciones podrían combinarse con nevadas.

Para el viernes también se prevé viento Zonda en sectores de Cuyo, con ráfagas que podrían alcanzar alrededor de 80 km/h en algunos puntos y un marcado ascenso de la temperatura. También se esperan condiciones ventosas en diferentes áreas patagónicas.

Consejos ante una alerta meteorológica

Evitar actividades al aire libre durante los fenómenos más intensos.

No refugiarse debajo de árboles ni postes de electricidad.

Mantenerse alejado de ríos, arroyos y zonas que puedan inundarse.

Retirar o asegurar objetos que puedan ser desplazados por las ráfagas.

Circular con precaución y reducir la velocidad ante lluvias intensas.

Mantenerse informado mediante los canales oficiales del SMN.