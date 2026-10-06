Urgente: alerta por lluvias, tormentas y ráfagas de viento para las próximas horas en la Ciudad de Buenos Aires

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó su pronóstico y anticipó un cambio importante en las condiciones del tiempo para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

Luego de un fin de semana marcado por la inestabilidad y las bajas temperaturas, volverán las lluvias y tormentas al área.

Ahora, el organismo emitió una alerta amarilla para la tarde del miércoles, con posibilidad de fenómenos localmente fuertes.

Alerta amarilla en CABA: ¿Qué dice el pronóstico?

La ciudad de Buenos Aires será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas de ellas potencialmente fuertes.

El SMN estima acumulados de entre 20 y 50 milímetros, aunque esos valores podrían ser superados puntualmente.

La alerta meteorológica está vigente para el miércoles 7 de octubre por la tarde, tanto en la Ciudad como en el territorio bonaerense.

"El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrían estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos periodos, ocasional granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas intensas. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, pudiendo ser superados de manera puntual."

Recomendaciones ante una alerta amarilla por tormentas

El SMN recomienda tomar algunas precauciones para reducir riesgos durante el período de mayor inestabilidad.

Evitar salir, especialmente durante los momentos de mayor intensidad.

No sacar la basura y limpiar desagües y sumideros.

Desconectar electrodomésticos y cortar la electricidad si ingresa agua.

Cerrar puertas y ventanas y mantenerse alejado de ellas.

Retirar o asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento.

Buscar refugio inmediato si se está al aire libre.

¿Qué dice el pronóstico para el resto de la provincia?

La alerta amarilla también alcanza a sectores del norte, centro y oeste de la provincia de Buenos Aires el miércoles por la tarde, con probabilidades de entre el 40 y el 70% de fuertes precipitaciones.

Para esas regiones, el organismo también prevé tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes y acompañadas por actividad eléctrica. En cuanto a los valores de precipitación acumulada, el organismo del clima anticipó que podrían registrarse entre 20 y 50 milímetros.

También podrían registrarse precipitaciones intensas en períodos cortos, ocasional granizo y ráfagas fuertes.

Cabe destacar que un nivel amarillo de alerta indica que se trata de "posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas".