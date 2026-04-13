Urgente: hay alertas amarillas por tormentas y vientos fuertes en siete provincias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que para este lunes 13 de abril rige una alerta amarilla por tormentas y vientos fuertes que afectarán al menos a siete provincias.

El SMN lanzó en las últimas horas una alerta meteorológica amarilla por tormentas rige en el norte de Córdoba, Santiago del Estero, Chaco, Formosa y el este de Salta.

Hay alertas amarilla por tormentas y vientos fuertes en varias zonas del país (Imagen captura).

"El área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas fundamentalmente por persistentes y abundantes precipitaciones. Además, se prevé actividad eléctrica frecuente, posible granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 80 km/h. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 30 y 80 mm, que pueden ser superados de forma localizada", destacó.

Ante esto, el organismo evitar salir, no sacar la basura, limpiar desagües, desconectar electrodomésticos ante posibles ingresos de agua, mantenerse alejado de puertas y ventanas y buscar refugio en lugares cerrados.

En paralelo, rige una alerta amarilla por viento en Santa Cruz y Tierra del Fuego. "El área será afectada por vientos del sector norte con velocidades entre 40 y 65 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h. A partir de la mañana del martes 14, los vientos rotarán al sector Oeste", indicó.

En tanto, el SMN lanzó una alerta amarilla por nevadas que afecta al sudoeste de Santa Cruz, donde se esperan nevadas persistentes de variada intensidad. En ese sentido, se prevén acumulaciones de nieve entre 10 y 20 centímetros, con posibilidad de ser superadas en forma puntual.

Clima en el AMBA

Por último, este lunes se espera una jornada con el cielo parcialmente nublado y ambiente fresco a agradable en el Área Metropolitana de Buenos Aires. La temperatura mínima será de 16 grados y la máxima alcanzará los 25°C.