Urgente: hay alerta meteorológica amarilla por tormentas fuertes en ocho provincias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas fuertes para este martes 10 de marzo que alcanza a 8 provincias.

El organismo nacional, dependiente del Ministerio de Defensa, informó que rige una alerta amarilla por tormentas para Santa Fe, el norte de San Luis, el norte y el oeste de Córdoba, Santiago del Estero, el este de Catamarca, Tucumán, Salta y el este de Jujuy.

Hay alerta amarilla por tormentas fuertes en varias zonas del país (Imagen captura).

"El área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas principalmente por lluvias abundantes en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, ocasional caída de granizo y ráfagas que pueden superar los 60 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 70 mm, que pueden ser superados de manera puntual", indicó.

Ante este escenario, el SMN brindó una serie de recomendaciones como evitar salir durante las tormentas, no sacar la basura y limpiar desagües y sumideros para facilitar el escurrimiento del agua.

Además, aconsejó desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua al hogar, cerrar y mantenerse alejado de puertas y ventanas, asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento y, en caso de encontrarse al aire libre, buscar refugio inmediato en un edificio, una casa o un vehículo cerrado.

El clima en el AMBA

Por último, el SMN informó que este martes se espera un ambiente cálido a agradable y con cielo parcialmente nublado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y sus alrededores. La temperatura mínima será de 18°C y la máxima llegará hasta los 26°C.