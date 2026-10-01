Urgente: hay alerta meteorológica amarilla por fuertes vientos en dos provincias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este jueves 1° de octubre una alerta amarilla por fuertes vientos que afectarán a dos provincias del país.

El organismo nacional, dependiente del Ministerio de Defensa, lanzó una alerta amarilla por fuertes vientos para el este de San Juan y el sur de La Rioja.

Hay alerta amarilla por vientos fuertes en algunas zonas del país (Imagen captura).

El SMN indico que en esa área se prevén vientos con velocidades entre 50 y 70 kilómetros por hora, con ráfagas que pueden alcanzar los 100 kilómetros por hora en los niveles más altos.

Ante esta situación, el organismo brindó una serie de recomendaciones como evitar salir, retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados, y mantenerse alejado de puertas y ventanas.

Asimismo, el SMN aconsejó a la población no refugiarse debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes y conducir con precaución.

Clima en el AMBA

Por último, este jueves comenzará con cielo nublado. A lo largo de la jornada se espera un ambiente frío a fresco, ventoso, con el cielo mayormente cubierto y no se descartan lluvias aisladas por la mañana en el Área Metropolitana de Buenos Aires. La temperatura mínima será de 10 grados y la máxima alcanzará los 17°C.