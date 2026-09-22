Urgente: hay alertas meteorológicas amarilla por lluvias y nevadas en cuatro provincias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este martes 22 de septiembre unas alertas amarilla por lluvias y nevadas que afectará a cuatro provincias del país.

El organismo nacional, dependiente del Ministerio de Defensa, informó que hay una alerta amarilla por lluvias rige en el cordón cordillerano de las provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut.

Hay alertas amarilla por lluvias y nevadas en varias regiones del país (Imagen captura).

"El área será afectada por lluvias de variada intensidad. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 10 y 20 mm, pudiendo ser superados de manera local. No se descarta la posibilidad de precipitación en forma de nieve en las zonas más altas", destacó.

Ante esta situación, el ente brindó una serie de recomendaciones como evitar salir, no sacar la basura, limpiar desagües y sumideros, alejarse de zonas inundables, cortar el suministro eléctrico si ingresa agua.

Por su parte, rige una alerta amarilla por nevadas en el extremo sur del cordón cordillerano de la provincia de Santa Cruz. "El área será afectada por nevadas persistentes de variada intensidad. Se esperan valores de nieve acumulada entre 10 y 20 cm, con los mayores valores en las zonas cordilleranas", indicó.

Clima en el AMBA

Por último, este martes iniciará con cielo despejado. Durante la jornada se espera un ambiente frío a fresco, ventoso y con cielo parcialmente nublado en el Área Metropolitana de Buenos Aires. La temperatura mínima será de 6 grados y la máxima alcanzará los 14°C.