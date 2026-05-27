Urgente: hay alerta violeta por nieblas en Buenos Aires y otras cuatro provincias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió para este miércoles 27 de mayo una alerta violeta por nieblas que afectará a cinco provincias.

El organismo nacional, dependiente del Ministerio de Defensa, emitió en las últimas horas advertencias por nieblas densas en AMBA, Buenos Aires, Corrientes, Chaco, Santa Fe y Entre Ríos.

Rige una alerta violeta por nieblas en varias zonas del país (Imagen captura).

"El área será afectada por neblinas y bancos de niebla persistentes que provocarán una reducción significativa de visibilidad", destaca.

En esa línea, indicaron que este fenómeno afectará a amplias zonas del país debido a la presencia de bancos densos que provocaron una marcada reducción de la visibilidad y complicaciones en el tránsito terrestre, aéreo y fluvial.

Ante esto, las autoridades brindaron una serie de recomendaciones como evitar desplazamientos innecesarios, circular a velocidad reducida, mantener una distancia prudente entre vehículos y utilizar las luces bajas encendidas. También aconsejan evitar maniobras bruscas y respetar las indicaciones de los organismos de seguridad vial.

Clima en el AMBA

Por último, este miércoles arrancará con cielo nublado y con neblinas. Se espera un ambiente frío a fresco, con humedad y el cielo continuará mayormente cubierto en el resto de la jornada en el Área Metropolitana de Buenos Aires. La temperatura mínima será de 11 grados y la máxima alcanzará los 15°C.