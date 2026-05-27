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Miércoles, 27 de mayo de 2026

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CLIMA

Urgente: hay alerta violeta por nieblas en Buenos Aires y otras cuatro provincias

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que el fenómeno afectará a distintas zonas del país y podría provocar complicaciones para circular en rutas o accesos urbanos.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió para este miércoles 27 de mayo una alerta violeta por nieblas que afectará a cinco provincias.

El organismo nacional, dependiente del Ministerio de Defensa, emitió en las últimas horas advertencias por nieblas densas en AMBA, Buenos Aires, Corrientes, Chaco, Santa Fe y Entre Ríos

Rige una alerta violeta por nieblas en varias zonas del país (Imagen captura).
Rige una alerta violeta por nieblas en varias zonas del país (Imagen captura).

"El área será afectada por neblinas y bancos de niebla persistentes que provocarán una reducción significativa de visibilidad", destaca.

En esa línea, indicaron que este fenómeno afectará a amplias zonas del país debido a la presencia de bancos densos que provocaron una marcada reducción de la visibilidad y complicaciones en el tránsito terrestre, aéreo y fluvial.

Ante esto, las autoridades brindaron una serie de recomendaciones como evitar desplazamientos innecesarios, circular a velocidad reducida, mantener una distancia prudente entre vehículos y utilizar las luces bajas encendidas. También aconsejan evitar maniobras bruscas y respetar las indicaciones de los organismos de seguridad vial.

Clima en el AMBA

Por último, este miércoles arrancará con cielo nublado y con neblinas. Se espera un ambiente frío a fresco, con humedad y el cielo continuará mayormente cubierto en el resto de la jornada en el Área Metropolitana de Buenos Aires. La temperatura mínima será de 11 grados y la máxima alcanzará los 15°C.

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