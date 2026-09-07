Urgente: hay alertas amarilla por frío extremo, vientos y zonda en Buenos Aires y otras 11 provincias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este lunes 7 de septiembre una serie alertas amarilla por frío extremo, vientos fuertes y viento Zonda que afectarán a 12 provincias.

El organismo nacional, dependiente del Ministerio de Defensa, lanzó una alerta amarilla por frío extremo para la provincia de Buenos Aires, el sureste de Entre Ríos, el norte de Corrientes, Misiones y el este de Jujuy.

Hay alerta amarilla por frío extremo en varias zonas del país (Imagen captura).

A su vez, rige una alerta amarilla por vientos que afectará el noroeste de San Luis, el oeste de Córdoba, el noroeste de San Juan, sectores del oeste y el este de La Rioja y Catamarca, una zona del noroeste de Tucumán, el oeste de Salta y Jujuy.

"El área cordillerana será afectada por vientos del sector oeste con velocidades de entre 50 y 70 kilómetros por hora y ráfagas que pueden alcanzar los 100 kilómetros por hora en los niveles más altos. En el resto de la región se esperan vientos del norte de entre 35 y 50 kilómetros por hora, con ráfagas de hasta 75 kilómetros por hora", indicó.

En tanto, hay una alerta amarilla por viento Zonda en el centro de San Juan y Catamarca, sectores del este de La Rioja y del noroeste de Tucumán, y el centro de Salta y Jujuy.

Según destacó el SMN, se prevén velocidades de entre 30 y 50 kilómetros por hora, con ráfagas que pueden alcanzar los 70 kilómetros por hora. Este fenómeno podría provocar una reducción de la visibilidad, un aumento repentino de las temperaturas y condiciones muy secas.

Clima en el AMBA

Por último, este lunes iniciará con cielo parcialmente nublado. Durante la jornada se espera un ambiente frío, ventoso y con cielo algo nublado en el Área Metropolitana de Buenos Aires. La temperatura mínima será de 5 grados y la máxima alcanzará los 14°C.