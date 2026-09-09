Urgente: hay alertas amarilla por fuertes vientos, lluvias y nevadas en nueve provincias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este miércoles 9 de septiembre una serie de alertas amarilla por vientos fuertes, lluvias, nevada y viento Zonda que afectarán a nueve provincias.

El organismo, dependiente del Ministerio de Defensa, informó que hay una alerta amarilla por vientos fuertes para zonas de Jujuy, Salta, Catamarca y La Rioja. "El área cordillerana será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 100 km/h en los niveles más altos", indicó.

Hay alertas amarilla por lluvias, vientos fuertes, nevadas y viento Zonda en varias zonas del país (Imagen captura).

A su vez, el SMN confirmó que rige una alerta amarilla por viento Zonda que afectará a zonas de Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja y San Juan. "El área puede ser afectada por viento Zonda con velocidades entre 30 y 50 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un repentino aumento de temperaturas y condiciones muy secas", señaló.

Hay una alerta amarilla por nevadas para zonas de Santa Cruz y Tierra del Fuego. "El área será afectada por nevadas persistentes de variada intensidad. En zonas cordilleranas se esperan valores de nieve acumulada entre 10 y 20 cm, pudiendo ser superados en forma puntual", destacó.

Además, el organismo no se descarta precipitación en forma de lluvia en las zonas mas bajas. En zona de meseta se esperan valores de nieve acumulada entre 5 y 10 cm. En Tierra del Fuego se esperan nevadas persistentes y de variada intensidad. Las mismas estarán acompañadas de vientos del sur, en todo el período se prevén valores de nieve acumulada entre 5 y 15 cm.

Por su parte, el SMN advirtió que hay una alerta amarilla por lluvias para zonas de la provincia de Chubut. En esas áreas, se esperan lluvias de variada intensidad. "Se prevén valores de precipitación acumulada entre 10 y 20 mm en todo el período de alerta, pudiendo ser superados de manera local. En las zonas más elevadas no se descarta precipitación en forma de nieve".

Clima en el AMBA

Por último, este miércoles iniciará con cielo parcialmente nublado. En el resto de la jornada se espera un ambiente fresco a templado, ventoso y con cielo parcialmente nublado en el Área Metropolitana de Buenos Aires. La temperatura mínima será de 10 grados y la máxima alcanzará los 19°C.