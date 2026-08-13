Urgente: hay alertas amarillas por nevadas, vientos y frío extremo en ocho provincias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió para este jueves 13 de agosto alertas amarilla por frío extremo, nevadas y vientos fuertes que afectará a ocho provincias.

El organismo nacional, dependiente del Ministerio de Defensa, lanzó una advertencia amarilla por nevadas que rige en el oeste de Salta, Catamarca y La Rioja, el noroeste de San Juan, el sudoeste de Mendoza y el oeste de Neuquén.

Hay alertas amarillas por nevadas y vientos fuertes en algunas provincias (Imagen captura).

"El área será afectada por nevadas persistentes. Se esperan valores de nieve acumulada entre 30 y 60 centímetros, que pueden ser superados de forma puntual. La situación estará acompañada por vientos intensos con reducción de visibilidad y posible viento blanco", indicó.

A su vez, el SMN confirmó que hay una alerta amarilla por vientos que afecta al oeste de Catamarca y Salta. "La zona cordillerana será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 60 y 80 km/h, con ráfagas que pueden superar los 100 km/h".

Por su parte, hay una alerta amarilla por frío extremo en Tucumán, sectores de Catamarca y el este de Jujuy. Ante esto, el organismo advirtió que estas temperaturas "pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años y personas con enfermedades crónicas".

Clima en el AMBA

Por último, este jueves comenzará con cielo nublado. A lo largo de la jornada se espera un ambiente frío a fresco, ventoso, continuará el cielo mayormente nublado y no se descartan precipitaciones aisladas en el Área Metropolitana de Buenos Aires. La temperatura mínima será de 8 grados y la máxima alcanzará los 12°C.