Urgente: hay alertas amarillas por nevadas, vientos y frío extremo en ocho provincias
El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que se esperan fuertes ráfagas de viento, nevadas y un marcado descenso de la temperatura en algunas zonas del país. Más detalles, en la nota.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió para este jueves 13 de agosto alertas amarilla por frío extremo, nevadas y vientos fuertes que afectará a ocho provincias.
El organismo nacional, dependiente del Ministerio de Defensa, lanzó una advertencia amarilla por nevadas que rige en el oeste de Salta, Catamarca y La Rioja, el noroeste de San Juan, el sudoeste de Mendoza y el oeste de Neuquén.
"El área será afectada por nevadas persistentes. Se esperan valores de nieve acumulada entre 30 y 60 centímetros, que pueden ser superados de forma puntual. La situación estará acompañada por vientos intensos con reducción de visibilidad y posible viento blanco", indicó.
A su vez, el SMN confirmó que hay una alerta amarilla por vientos que afecta al oeste de Catamarca y Salta. "La zona cordillerana será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 60 y 80 km/h, con ráfagas que pueden superar los 100 km/h".
Por su parte, hay una alerta amarilla por frío extremo en Tucumán, sectores de Catamarca y el este de Jujuy. Ante esto, el organismo advirtió que estas temperaturas "pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años y personas con enfermedades crónicas".
Clima en el AMBA
Por último, este jueves comenzará con cielo nublado. A lo largo de la jornada se espera un ambiente frío a fresco, ventoso, continuará el cielo mayormente nublado y no se descartan precipitaciones aisladas en el Área Metropolitana de Buenos Aires. La temperatura mínima será de 8 grados y la máxima alcanzará los 12°C.