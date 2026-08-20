Urgente: hay alertas meteorológicas amarillas por lluvias y vientos fuertes en Buenos Aires y en otras siete provincias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió para este jueves 20 de agosto alertas nivel amarillas por lluvias y vientos fuertes que afectará a ocho provincias.

El organismo nacional, dependiente del Ministerio de Defensa, indicó que rige una alerta amarilla por lluvias en zonas de Formosa, Misiones, Chaco, Corrientes, Santa Fe, Entre Ríos y Chubut.

Hay alertas amarilla por lluvias y vientos fuertes en varias zonas del país (Imagen captura).

"El área será afectada por lluvias persistentes de intensidad variable. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 35 mm, pudiendo ser superados de manera puntual. Los mayores acumulados se esperan sobre las zonas más elevadas en las que, además, no se descarta la probabilidad de precipitación en forma de nieve", destacó.

A su vez, hay una advertencia de nivel amarilla por fuertes vientos para la provincia de Buenos Aires, principalmente en toda la franja costera de la Provincia, desde el Partido de La Costa hasta Patagones.

Según señaló el SMN, "el área será afectada por vientos del sector sur con velocidades entre 40 y 60 km/h, con ráfagas que pueden superar los 70 km/h".

Clima en el AMBA

Por último, este jueves comenzará con cielo despejado. Durante la jornada se espera un ambiente fresco, ventoso y con cielo parcialmente cubierto en el Área Metropolitana de Buenos Aires. La temperatura mínima será de 8 grados y la máxima alcanzará los 17°C.