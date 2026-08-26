Urgente: hay alertas naranja y amarilla por lluvias, nevadas, vientos y Zonda en nueve provincias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió para este miércoles 26 de agosto alertas naranja y amarilla por nevadas, vientos fuertes y lluvias y viento Zonda en nueve provincias.

El organismo, dependiente del Ministerio de Defensa, lanzó una alerta naranja por lluvias regirá en el oeste de Neuquén. "El área será afectada por lluvias fuertes y persistentes. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 50 y 70 mm en todo el período de alerta, pudiendo ser superados de manera local. En las zonas más elevadas no se descarta la precipitación en forma de nieve", indicó.

Además, el SMN confirmó que hay una alerta amarilla por lluvias en el sur de Mendoza y de Neuquén, el oeste de Río Negro y el noroeste de Chubut. "El área será afectada por lluvias persistentes. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm en todo el período de alerta, pudiendo ser superados de manera local. En las zonas más elevadas no se descarta la precipitación en forma de nieve", destacó.

Hay alerta naranja y amarilla por nevadas, lluvias, vientos y zonda en varias zonas del país (Imagen captura).

A su vez, rige una alerta meteorológica naranja por nevadas en el oeste de Mendoza. Esa área "será afectada por nevadas fuertes y persistentes, con acumulaciones de entre 60 y 150 centímetros durante todo el período de alerta. El fenómeno estará acompañado por vientos intensos, que podrían reducir la visibilidad debido a la nieve en suspensión".

Hay una alerta amarilla por nevadas que afectará al oeste de San Juan, el sudoeste de Neuquén, el oeste de Río Negro y el noroeste de Chubut. En estas zonas, la nieve acumulada podría alcanzar valores de entre 30 y 60 centímetros. También se esperan vientos intensos y una posible reducción de la visibilidad por la nieve en suspensión.

Por su parte, el organismo nacional advirtió que rige una alerta amarilla por vientos en el oeste de Catamarca, una zona del sur de Salta, el oeste de Tucumán, el oeste y el sur de La Rioja, el noroeste de San Luis, el oeste de San Juan y de Mendoza, Neuquén, el oeste de Río Negro y el noroeste de Chubut. El área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 40 y 60 km/h, y ráfagas que pueden superar los 90 km/h.

Hay una alerta meteorológica amarilla por viento Zonda afectará sectores de Mendoza, San Juan, el centro de La Rioja y el centro de Catamarca. "El área será afectada por viento Zonda con velocidades entre 30 y 50 km/h, con ráfagas que pueden superar los 80km/h. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un repentino aumento de temperaturas y condiciones muy secas", señaló.

Clima en el AMBA

Por último, este miércoles iniciará con cielo mayormente cubierto. A lo largo de la jornada se espera un ambiente frío a fresco, ventoso, con cielo nublado y no se descartan lluvias aisladas sobre el final del día en el Área Metropolitana de Buenos Aires. La temperatura mínima será de 10 grados y la máxima alcanzará los 18°C.