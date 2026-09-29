Urgente: hay alertas naranja y amarilla por tormentas y fuertes lluvias en Buenos Aires y otras 15 provincias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este martes 29 de septiembre una serie de alertas naranja y amarillas por tormentas y lluvias intensas que afectarán a 16 provincias del país.

El organismo nacional, dependiente del Ministerio de Defensa, lanzó una advertencia naranja por tormentas fuertes que afectará a zonas de Corrientes, Santa Fe y Entre Ríos.

Hay alertas naranja y amarilla por tormentas y lluvias en varias zonas del país (Imagen captura).

"El área será afectada por lluvias y tormentas fuertes, algunas localmente severas. Las mismas podrían estar acompañadas por intensas precipitaciones en cortos períodos, caída de granizo de diversos tamaños y frecuente actividad eléctrica. También podrían estar acompañadas por ráfagas intensas, que podrían superar los 100 km/h. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 50 y 90 mm, pudiendo ser superados de manera puntual", destacó.

En paralelo, el SMN confirmó que rige una alerta amarilla por tormentas que afectará a Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe, y Buenos Aires -incluido el AMBA-, Misiones, La Pampa, San Luis, Córdoba, Santiago del Estero, Tucumán, Chaco, Formosa, Salta, Jujuy y La Rioja.

"El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrían estar acompañadas por intensas precipitaciones en cortos periodos, ocasional granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas intensas. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, pudiendo ser superados de manera puntual", indicó.

Por su parte, el organismo advirtió que hay una alerta amarilla por lluvias en Buenos Aires y Chubut. "El área será afectada por lluvias persistentes e intensas. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm, que pueden ser superados de forma puntual", señaló.

Clima en el AMBA

Por último, este martes comenzará con cielo nublado. A lo largo de la jornada se espera un ambiente fresco a templado, con cielo cubierto y con tormentas y chaparrones en el Área Metropolitana de Buenos Aires. La temperatura mínima será de 13 grados y la máxima alcanzará los 20°C.