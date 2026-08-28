Urgente: hay alertas naranja y amarilla por lluvias, nevadas, vientos y Zonda en 12 provincias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió para este viernes 28 de agosto alertas naranja y amarilla por tormentas, lluvias, nevadas, vientos fuertes y viento Zonda en doce provincias.

El organismo, dependiente del Ministerio de Defensa, confirmó que hay una alerta naranja por vientos afectará el oeste de Santiago del Estero y La Rioja. "La zona cordillerana serán afectada por vientos muy intensos del sector oeste con velocidades entre 70 y 90 km/h, con ráfagas que pueden superar los 130 km/h, especialmente en los niveles más altos", destacó.

Hay alertas naranja y amarilla por vientos, lluvias, tormentas, nevadas y viento Zonda en algunas zonas del país (Imagen captura).

A su vez, rige una alerta amarilla por vientos fuertes en zonas de Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca y San Juan. "Las áreas cordilleranas serán afectadas por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 120 km/h", indicó.

Hay una alerta meteorológica amarilla por tormentas afectará la zona litoraleña, específicamente a las provincias de Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe. "El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos períodos, ráfagas intensas, granizo localizado y actividad eléctrica frecuente. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm, que pueden ser superados de forma puntual", indicó.

El SMN lanzó una alerta amarilla por nevadas que alcanzará el cordón cordillerano de Mendoza y Neuquén. En estas zonas, la nieve acumulada podría alcanzar valores de entre 30 y 60 centímetros. Se esperan vientos intensos y una posible reducción de la visibilidad por la nieve en suspensión.

Por su parte, rige una alerta amarilla por Zonda regirá en Santiago del Estero, La Rioja y San Juan. En esta área, se esperan velocidades entre 40 y 60 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían superar los 90. El fenómeno también puede provocar una reducción significativa de la visibilidad, un repentino aumento de temperatura y condiciones de baja humedad relativa.

Clima en el AMBA

Por último, este viernes arrancará con cielo mayormente nublado. Durante la jornada se espera un ambiente fresco, ventoso y cielo algo cubierto en el Área Metropolitana de Buenos Aires. La temperatura mínima será de 10 grados y la máxima alcanzará los 17°C.