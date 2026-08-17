Urgente: hay alertas naranja y amarilla por nevadas, vientos y tormentas en diez provincias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó que para este lunes 17 de agosto hay alertas naranja y amarilla por nevadas, vientos y tormentas que afectará a diez provincias.

El organismo nacional, dependiente del Ministerio de Defensa, lanzó en las últimas horas una advertencia nivel naranja por nevadas en zonas de la provincia de Mendoza.

"El área será afectada por nevadas persistentes de variada intensidad. Se prevén valores de nieve acumulada entre 10 y 25 centímetros durante todo el período de alerta, pudiendo ser superados de manera localizada. No se descarta que, por momentos, la precipitación sea en forma de lluvia y nieve mezclada. En las zonas más bajas, la precipitación será en forma de lluvia", señaló.

Hay alertas naranja y amarilla por nevadas, vientos y fuertes tormentas en varias zonas del país (Imagen captura).

A su vez, el SMN informó que para esta jornada rige una alerta amarilla para el área central de Neuquén, y la región cordillerana de Mendoza, San Juan y La Rioja.

"El área será afectada por nevadas persistentes. En la zona cordillerana, se esperan valores de nieve acumulada entre 30 y 60 centímetros, que pueden ser superados de forma puntual y provocar reducción de visibilidad por posible nieve en suspensión. Mientras que en el resto del área de alerta, se esperan valores de nieve acumulada entre 5 y 10 centímetros. No se descarta que la precipitación sea en forma de lluvia y nieve mezclada y forma de lluvia en las zonas de menor elevación", indicó.

En tanto, el organismo también advirtió que hay una alerta amarilla por vientos fuerte, que afectará a las provincias de Salta, Jujuy, La Rioja y Santiago del Estero. "La zona cordillerana será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 60 y 80 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 130 km/h", destacó.

Hay una alerta amarilla por fuertes tormentas que afectará al este de Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes. En esa zona, se espera que las precipitaciones estén acompañadas por ráfagas, granizo, abundante caída de agua en períodos breves e intensa actividad eléctrica. Se esperan valores de precipitación acumulada de entre 30 y 50 milímetros, que pueden ser superados de forma puntual.

Clima en el AMBA

Por último, este lunes arrancará con cielo nublado. Durante la jornada se espera un ambiente frío a fresco, ventoso, con cielo mayormente cubierto y no se descartan lluvias aisladas en el Área Metropolitana de Buenos Aires. La temperatura mínima será de 10 grados y la máxima alcanzará los 14°C.