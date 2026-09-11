Urgente: hay alertas naranja y amarilla por tormentas, nevadas y vientos fuertes en Buenos Aires y otras 21 provincias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este viernes 11 de septiembre una serie de alertas naranja y amarilla por tormentas, vientos fuertes, nevada y viento Zonda que afectarán a 22 provincias.

El organismo nacional, dependiente del Ministerio de Defensa, informó que hay una alerta naranja por tormentas para Misiones, Corrientes, Chaco y Santiago del Estero. "El área será afectada por lluvias y tormentas fuertes, algunas localmente severas. Las mismas podrían estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos períodos, granizo de diversos tamaños, ráfagas intensas que podrían superar los 90 km/h y actividad eléctrica frecuente. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 60 y 90 mm en todo el período de alerta, que pueden ser superados de forma puntual, estimándose los mayores valores en la provincia de Misiones", indicó.

A su vez, el SMN confirmó que rige una alerta nivel amarillo que estará vigente para Formosa, Chaco, Entre Ríos, Tucumán, Córdoba, La Rioja y San Luis. En esa área se esperan tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes o puntualmente severas, acompañadas por granizo, intensas precipitaciones en cortos periodos y ráfagas fuertes. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm, que pueden ser superados de forma puntual.

Hay alertas naranja y amarilla por tormentas, nevadas y vientos fuertes en varias regiones del país (Imagen captura).

Rige una alerta amarilla por vientos que afecta a las provincias de Jujuy, La Rioja, Salta, Tucumán, San Luis, San Juan, La Pampa y el extremo sur de la provincia de Buenos Aires.

"El área cordillerana será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar los 100 km/h en los niveles más altos. Los sectores de Mendoza y San Luis serán afectados por viento del sector sur con velocidades entre 30 y 50 km/h, y ráfagas que pueden superar los 70 km/h", señaló.

En tanto, hay una alerta naranja por nevadas vigente para el extremo sur de Mendoza, la franja central de Neuquén y Chubut. "El área será afectada por nevadas persistentes y de variada intensidad. Se esperan valores de nieve acumulada entre 20 y 40 cm, pudiendo ser superados en forma puntual", destacó.

Hay una alerta amarilla por nevadas para Río Negro, Mendoza y Chubut. En esas zonas se esperan nevadas y/o chaparrones de nieve. Además, de valores de nieve acumulada entre 5 y 10 cm, que pueden ser superados de forma local. En las regiones de menor elevación, la precipitación podría ser en forma de lluvia y/o nieve.

Rige una advertencia amarilla por viento Zonda para Salta. El área puede ser "afectada por viento Zonda con velocidades entre 30 y 50 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h". Asimismo, este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un repentino aumento de temperaturas y condiciones muy secas.

Clima en el AMBA

Por último, este viernes comenzará con cielo mayormente cubierto. A lo largo de la jornada se espera un ambiente fresco a templado, ventoso y con cielo mayormente nublado. En el final del día se esperan precipitaciones en el Área Metropolitana de Buenos Aires. La temperatura mínima será de 12 grados y la máxima alcanzará los 18°C.