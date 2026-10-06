Urgente: hay alertas naranja y amarilla por tormentas, nevadas y Zonda en ocho provincias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este martes 6 de octubre unas alertas naranja y amarilla por tormentas, nevadas y viento Zonda que afectarán a ocho provincias del país.

El organismo nacional, dependiente del Ministerio de Defensa, lanzó una alerta naranja por tormentas para el sur de San Luis y el centro de Mendoza.

Hay alertas naranja y amarilla por tormentas, nevadas y viento Zonda en varias zonas del país (Imagen captura).

"El área será afectada por tormentas fuertes. Las mismas podrían estar acompañadas principalmente por caída de granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas que podrían superar los 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm, que pueden ser superados en forma localizada", señaló.

A su vez, hay una alerta por tormentas para el centro de San Luis, para el norte y sur de Mendoza y el noreste de La Pampa. "El área será afectada por tormentas localmente fuertes, acompañadas por granizo, ráfagas intensas que pueden superar los 60 km/h, abundante precipitación en cortos periodos y actividad eléctrica frecuente. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, que pueden ser superados de forma local", indicó.

Hay una el alerta amarilla por lluvias que afectará al centro de Río Negro y Neuquén. El área será afectada por lluvias persistentes de variada intensidad. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 10 y 40 milímetros, pudiendo ser superados de manera local.

En tanto, rige una alerta amarilla por Zonda se espera para el extremo oeste de La Rioja, donde el viento alcanzará velocidades de entre 30 y 40 kilómetros por hora, con ráfagas que pueden superar los 70. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un repentino aumento de temperaturas y condiciones muy secas.

Rige una alerta amarillo por nevadas corre para la provincia de San Juan. En el área, se esperan valores totales de nieve acumulada entre 20 y 40 centímetros, que pueden ser superados de forma local. En las zonas menos elevadas la precipitación podrá llegar a ser en forma de lluvia o lluvia y nieve mezclada.

Clima en el AMBA

Por último, este martes comenzará con cielo mayormente claro. A lo largo de la jornada se espera un ambiente fresco a templado y con cielo parcialmente cubierto en el Área Metropolitana de Buenos Aires. La temperatura mínima será de 13 grados y la máxima alcanzará los 21°C.