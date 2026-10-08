Urgente: hay alertas naranja y amarilla por tormentas, lluvias, nevadas y vientos en Buenos Aires y otras 14 provincias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este jueves 8 de octubre unas alertas naranja y amarilla por tormentas, nevadas, lluvias y fuertes vientos que afectarán a 15 provincias del país.

El organismo nacional, dependiente del Ministerio de Defensa, confirmó que hay una alerta naranja por tormentas que afectará a zonas de Corrientes, Misiones, Santa Fe y Chaco.

Hay alertas naranja y amarilla por tormentas, lluvias, nevadas y vientos fuertes en varias zonas del país (Imagen captura).

"El área será afectada por lluvias y tormentas fuertes, algunas localmente severas. Las mismas podrían estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos períodos, granizo de diversos tamaños, frecuente actividad eléctrica, y ráfagas intensas que podrían superar los 90 km/h. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 40 y 100 mm, con los mayores valores sobre la provincia de Corrientes, donde podrían ser superados de forma puntual", señaló.

A su vez, rige una alerta amarilla por tormentas para zonas de Formosa, Santiago del Estero y Córdoba. "El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrían estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos periodos, ocasional granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas intensas. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm, pudiendo ser superados de manera puntual", indicó.

Hay una advertencia amarilla por lluvias intensas en Río Negro, La Pampa y Mendoza. En esa área, se esperan lluvias persistentes de variada intensidad y valores de precipitación acumulada entre 10 y 30 mm, pudiendo ser superados de manera local. En las zonas más altas de la cordillera, no se descarta la posibilidad de precipitación en forma de nieve.

Por su parte, el organismo advirtió que hay una alerta amarilla por vientos fuertes para zonas Jujuy, Salta, La Rioja, Catamarca y Buenos Aires. "El área será afectada por vientos del sector este, con velocidades entre 40 y 50 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h", destacó.

Clima en el AMBA

Por último, este jueves comenzará con cielo nublado. A lo largo de la jornada se espera un ambiente fresco a templado, ventoso, con cielo mayormente cubierto en el Área Metropolitana de Buenos Aires. La temperatura mínima será de 12 grados y la máxima alcanzará los 18°C.