Urgente: hay alertas nivel naranja y amarillo por nevadas y frío extremo en Buenos Aires y otras 11 provincias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió para este martes 11 de agosto alertas naranja y amarilla por frío extremo y nevadas que afectará a 12 provincias.

El organismo, dependiente del Ministerio de Defensa, confirmó que rige una alerta naranja por nevadas para la zona oeste de La Rioja. "El área será afectada por nevadas persistentes de variada intensidad, por momentos fuertes. Se prevén valores de nieve acumulada entre 40 y 70 centímetros, que pueden ser superados de forma puntual. La situación estará acompañada por vientos intensos con reducción de visibilidad y posible viento blanco", destacó.

Hay alerta naranja y amarilla por nevadas en algunas zonas del país (Imagen captura).

En paralelo, el SMN confirmó que hay una alerta amarilla por nevadas en el oeste de Salta, Jujuy, Catamarca y San Juan; el noroeste de Mendoza; Neuquén; y el oeste de Río Negro.

"El área será afectada por nevadas persistentes. Se esperan valores de nieve acumulada entre 15 y 30 centímetros, que pueden ser superados de forma puntual. La situación estará acompañada por vientos intensos con reducción de visibilidad y posible viento blanco", indicó.

En tanto, el organismo advirtió que rige una alerta amarilla por frío extremo que afectará a la provincia de Buenos Aires, La Pampa, Río Negro, Córdoba y Tucumán, el sur de Mendoza, el noroeste de Neuquén y el centro de Catamarca.

Hay alerta amarilla por frío extremo en varias regiones del país (Imagen captura).

Según señaló el SMN, estas temperaturas "pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas".

Clima en el AMBA

Por último, este martes comenzará con cielo mayormente cubierto. Durante la jornada se espera un ambiente frío a fresco, ventoso y el cielo parcialmente nublado en el Área Metropolitana de Buenos Aires. La temperatura mínima será de 7 grados y la máxima alcanzará los 12°C.