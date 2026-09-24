Urgente: hay alertas roja, naranja y amarilla por lluvias, nevadas y viento Zonda en siete provincias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este jueves 24 de septiembre unas alertas roja, naranja y amarillo por lluvias, nevadas y Zonda que afectará a siete provincias del país.

El organismo nacional, dependiente del Ministerio de Defensa, confirmó que rige una alerta amarilla roja por lluvias está prevista para el cordón cordillerano de las provincias de Neuquén y Río Negro.

"El área será afectada por lluvias fuertes y persistentes. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 80 y 120 mm, pudiendo alcanzar los 150 mm de manera localizada en todo el período de alerta. En las zonas más altas no se descarta la posibilidad de precipitación en forma de nieve", destacó.

En paralelo, el SMN lanzó una advertencia nivel amarillo por lluvias para las provincias de Chubut y Santa Cruz. Esa área será afectada por lluvias persistentes de variada intensidad. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, pudiendo ser superados de manera local. No se descarta la posibilidad de precipitación en forma de nieve en las zonas más altas.

Hay una alerta naranja por vientos fuertes y Zonda para las provincias de San Juan, Mendoza y Neuquén. En esas zonas, se registrarán ráfagas con velocidades de entre 40 y 60 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían superar los 90. Este fenómeno puede provocar reducción significativa de la visibilidad, un repentino aumento de temperatura y condiciones de muy baja humedad relativa.

Por su parte, el organismo indicó que hay una advertencia por nevadas se registra en la región norte de Santa Cruz. "El área será afectada por nevadas persistentes de variada intensidad. Se esperan valores de nieve acumulada entre 10 y 20 cm", señaló.

Clima en el AMBA

Por último, este jueves arrancará con cielo claro. Durante la jornada se espera un ambiente fresco a agradable y con cielo mayormente nublado en el Área Metropolitana de Buenos Aires. La temperatura mínima será de 13 grados y la máxima alcanzará los 23°C.