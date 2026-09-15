Urgente: hay una alerta meteorológica amarilla por fuertes vientos en algunas zonas del país

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este martes 15 de septiembre una alerta amarilla por fuertes vientos que afectará a una provincia del país.

El organismo nacional, dependiente del Ministerio de Defensa, informó que rige una alerta amarilla por fuertes vientos en el extremo sur de la provincia de La Pampa.

Hay una alerta amarilla por fuertes ráfagas de viento en una provincia (Imagen captura).

"El área será afectada por vientos del sector sur con velocidades entre 30 y 45 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h", destacó.

Ante esta situación, el SMN indicó una serie de recomendación como evitar salir, retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos, cerrar y alejarse de puertas y ventanas, no te refugiarse debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes, tener precaución al conducir.

Clima en el AMBA

Por último, este martes arrancará con cielo despejado. A lo largo de la jornada se espera un ambiente fresco a templado, algo ventoso y con cielo parcialmente nublado en el Área Metropolitana de Buenos Aires. La temperatura mínima será de 10 grados y la máxima alcanzará los 18°C.