Urgente: hay una alerta meteorológica amarilla por nevadas y viento Zonda en tres provincias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este martes 1 de septiembre una alerta amarilla por nevadas y viento Zonda que afectará a tres provincias.

El organismo, dependiente del Ministerio de Defensa, lanzó una alerta amarilla por nevadas para el sudoeste de Neuquén y el oeste de Río Negro.

Hay alerta amarilla por nevadas y viento zonda en algunas regiones del país (Imagen captura).

"El área será afectada por nevadas persistentes de variada intensidad. Se esperan valores de nieve acumulada entre 15 y 30 cm, pudiendo ser superados en forma puntual. No se descarta precipitación en forma de lluvia en las zonas mas bajas", destacó.

Ante esto, el organismo compartió algunas recomendaciones como evitar salir y, en caso de tener que circular, hacerlo con vehículos adecuados y preparados para el hielo y la nieve. Además, aconseja revisar el estado de techos, canaletas y desagües, ventilar los ambientes para impedir la acumulación de monóxido de carbono y contar con alimentos, agua potable y un kit de emergencia.

A su vez, el SMN informó que hay una alerta amarilla por viento Zonda que afectará el sur de Mendoza. "El área será afectada por viento Zonda con velocidades entre 30 y 50 km/h, con ráfagas que pueden superar los 70 km/h. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un repentino aumento de temperaturas y condiciones muy secas", señaló.

Por su parte, el SMN brindó una serie de recomendaciones como evitar salir, cerrar puertas y ventanas para impedir el ingreso de polvo y aire caliente y asegurar los objetos que puedan ser arrastrados por el viento. También recomienda no refugiarse debajo de marquesinas, carteles, árboles o postes, conducir con precaución, mantenerse hidratado y no encender fuego.

Clima en el AMBA

Por último, este martes comenzará con cielo claro. Durante la jornada se espera un ambiente fresco, ventoso y cielo parcialmente cubierto en el Área Metropolitana de Buenos Aires. La temperatura mínima será de 10 grados y la máxima alcanzará los 17°C.