Urgente: más de 20 localidades bajo alerta meteorológica en Buenos Aires, ¿qué dice el pronóstico?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) encendió las alarmas este viernes tras lanzar una alerta meteorológica amarilla que tendrá lugar en las próximas horas del sábado en más de 20 localidades de la provincia de Buenos Aires.

Así lo detalla el organismo especializado en el clima en su sistema de Alerta Temprana (AT). Todas estas localidades estarán afectadas por fuertes e intensas ráfagas de viento.

Alerta meteorológica para las próximas horas: ¿Qué dice el pronóstico del tiempo?

El organismo del SMN precisa indica que las localidades contempladas por este fenómeno meteorológico corresponden a la provincia de Buenos Aires.

El listado está compuesto por: Costa de Lobería, Costa de Necochea, Costa de San Cayetano, Costa de Tres Arroyos, Adolfo Gonzales Chaves, Centro de Lobería, Norte de Coronel Dorrego, Norte de Necochea, Norte de San Cayetano, Norte de Tres Arroyos, Norte de Bahía Blanca, Oeste de Patagones, Oeste de Villarino, Puan, Zona baja de Coronel Pringles, Zona baja de Coronel Suárez, Zona baja de Saavedra, Zona baja de Tornquist, Zona serrana de Coronel Pringles, Zona serrana de Coronel Suárez, Zona serrana de Saavedra, Zona serrana de Tornquist y Costa de Patagones.

Para estas zonas, "el área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 40 y 60 km/h, y ráfagas que pueden superar los 90 km/h. A partir del viernes, el área será afectada por vientos del sector sur con velocidades entre 40 y 60 km/h, y ráfagas que pueden superar los 90 km/h".

Ante esta situación, el organismo compartió algunas recomendaciones como evitar salir, retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos, cerrar y alejarse de puertas y ventanas, no refugiarse debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes, tener precaución al conducir.