Urgente: más de 20 localidades de Buenos Aires bajo alerta meteorológica por lluvias

Los días de lluvia no terminan y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) no trae buenas noticias: se esperan nuevas precipitaciones que afectarán a, al menos, 20 localidades durante la jornada.

Con el objetivo de prevenir y evitar situaciones extremas, la entidad difundió el mapa con las zonas más afectadas de la provincia de Buenos Aires.

La inestabilidad regresa con precipitaciones que podrían afectar la jornada en varias localidades.

Más de 20 localidades bajo advertencia por precipitaciones este martes

El SMN emitió una advertencia de nivel amarillo por precipitaciones para este martes 7 de abril que alcanza a más de 20 distritos de la provincia de Buenos Aires.

La medida anticipa condiciones inestables durante la jornada, con eventos que podrían desarrollarse de forma intermitente, pero con intensidad variable.

Las áreas comprendidas incluyen localidades como Magdalena, Verónica, Chascomús, Lezama, Castelli, Pila, Dolores, Tordillo, General Lavalle, La Costa, Pinamar, Villa Gesell, General Madariaga, Maipú, General Guido, Ayacucho, Mar Chiquita, Balcarce y Miramar, entre otras.

Las zonas bajo advertencia abarcan gran parte del centro y sudeste bonaerense.

De acuerdo con el organismo, este tipo de aviso implica la posibilidad de lluvias moderadas a fuertes, que pueden estar acompañadas por ráfagas, ocasional caída de granizo y actividad eléctrica.

Además, no se descartan acumulados significativos en cortos períodos, lo que podría generar anegamientos temporarios en zonas urbanas y rurales.

El informe también advierte que las condiciones podrían variar rápidamente, por lo que se recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales.

Se esperan acumulados importantes en cortos períodos, con posibles complicaciones en zonas urbanas y rutas.

En particular, las áreas cercanas a la costa atlántica podrían experimentar mayor intensidad en los fenómenos, debido a la influencia de la humedad proveniente del océano.

En este contexto, las autoridades sugieren tomar precauciones, especialmente al circular por rutas o calles que puedan presentar acumulación de agua. También se recomienda evitar actividades al aire libre durante los momentos de mayor inestabilidad.

El nivel amarillo, si bien no representa una situación extrema, implica riesgos potenciales que pueden afectar la vida cotidiana. Por eso, se insiste en la importancia de seguir las actualizaciones oficiales y adoptar medidas preventivas.