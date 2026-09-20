¿Ventanas abiertas o cerradas? El dilema de la primavera para quienes sufren alergias

La llegada de los días más cálidos plantea una duda cotidiana en muchos hogares: renovar el ambiente o evitar que determinadas partículas del exterior ingresen a la vivienda.

Con la primavera también aparece una mayor preocupación por los síntomas de alergia. Abrir las ventanas permite renovar el aire y puede ayudar a disminuir sustancias acumuladas dentro de la casa, pero también puede convertirse en una vía de entrada para polen y otros desencadenantes.

Por eso, no existe una única regla para todos los casos. La clave está en conocer qué elementos pueden afectar a cada persona y prestar atención a las condiciones del ambiente exterior.

¿Ventilar puede ayudar?





En una vivienda pueden concentrarse diferentes partículas y sustancias. La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) considera contaminantes biológicos al polen, las esporas de moho, los ácaros del polvo y la caspa de animales, entre otros elementos capaces de provocar reacciones alérgicas o síntomas respiratorios.

Renovar el aire puede ayudar a reducir la concentración de contaminantes que se generan dentro del hogar. Por eso, una ventilación adecuada puede mejorar la calidad del aire interior.

El escenario cambia cuando el exterior presenta una elevada concentración de algún alérgeno. Por eso, antes de abrir las ventanas, conviene prestar atención a las condiciones del aire exterior y evitar hacerlo si esto implica una mayor exposición.

El polen, el principal factor a tener en cuenta





El polen puede permanecer suspendido en el aire y entrar a los ambientes a través de las ventanas. Por esta razón, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) recomiendan mantener las ventanas cerradas durante la temporada de polen para reducir la exposición.

Una persona con alergia al polen, por ejemplo, podría experimentar un aumento de los síntomas si mantiene las ventanas abiertas cuando los niveles exteriores son elevados.

En estos casos, un consejo práctico es evitar mantener las ventanas abiertas por rutina durante la temporada de polen y priorizar la renovación del aire cuando las condiciones exteriores sean más favorables.

Muchas personas sufren la primavera.

Qué pasa con el polvo y el moho





No todas las alergias tienen el mismo origen. Los ácaros del polvo pueden encontrarse en almohadas, mantas y otros textiles, mientras que los animales domésticos pueden aportar alérgenos al ambiente.

El moho también requiere especial atención. Según la EPA, necesita humedad para desarrollarse y sus esporas pueden comenzar a crecer cuando llegan a superficies húmedas.

En personas sensibles puede provocar reacciones alérgicas y también episodios de asma en quienes tienen asma y alergia al moho.

Por eso, otro punto importante es prestar atención a la humedad del hogar, especialmente si existe presencia de moho.

La clave está en cuándo y cómo ventilar





Mantener una buena calidad del aire interior sigue siendo importante. Para hacerlo de manera adecuada, conviene identificar el desencadenante de la alergia, observar las condiciones exteriores antes de abrir las ventanas y evitar la ventilación cuando pueda aumentar la exposición al polen.

Así, ventilar no tiene por qué ser incompatible con cuidar las alergias: el objetivo es renovar el aire sin favorecer el ingreso de aquello que puede provocar los síntomas.