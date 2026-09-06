Ventas minoristas volvieron a caer en agosto y acumulan una baja de 2,4% en lo que va del año

Las ventas minoristas de las pymes cayeron en agosto por segundo mes consecutivo y acumulan una baja de 2,4% en el año según informó la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

En agosto el retroceso fue de 0,2% en relación a igual mes del año pasado mientras que en la comparación con respecto de julio, el descenso fue del 2,7%.

Ventas minoristas cayeron por segundo mes consecutivo (Fuente CAME).

Balance por rubros

El relevamiento por rubros presentó tres sectores que registraron bajas: Bazar, decoración, textiles para el hogar y muebles (-4,8%), Alimentos y bebidas (-2,5%) y Farmacia (-0,5%).

En tanto, cuatro rubros tuvieron desempeño positivo. La suba más pronunciada correspondió a Perfumería (12,8%), ubicándose luego Textil e indumentaria (6,4%), Calzado y marroquinería (1,2%) y Ferretería, materiales eléctricos y materiales para la construcción (0,3%).

Según evaluaron desde la CAME, la "dinámica negativa en la comparación interanual respondió a la reducción del poder adquisitivo por los incrementos en las tarifas de los servicios y por el endeudamiento familiar".

También consideraron que "el menor movimiento posvacacional y la pérdida de tracción de los ingresos disponibles acentuaron la cautela del consumidor, limitando las operaciones comerciales a gastos indispensables".