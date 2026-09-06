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Domingo, 6 de septiembre de 2026

Firme junto al pueblo
INFORME

Ventas minoristas volvieron a caer en agosto y acumulan una baja de 2,4% en lo que va del año

El mes pasado el descenso fue de 0,2% según el informe de la CAME. Cómo fue el balance por rubros.

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Las ventas minoristas de las pymes cayeron en agosto por segundo mes consecutivo y acumulan una baja de 2,4% en el año según informó la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

En agosto el retroceso fue de 0,2% en relación a igual mes del año pasado mientras que en la comparación con respecto de julio, el descenso fue del 2,7%.

Ventas minoristas cayeron por segundo mes consecutivo (Fuente CAME).
Ventas minoristas cayeron por segundo mes consecutivo (Fuente CAME).

Balance por rubros

El relevamiento por rubros presentó tres sectores que registraron bajas: Bazar, decoración, textiles para el hogar y muebles (-4,8%), Alimentos y bebidas (-2,5%) y Farmacia (-0,5%).

En tanto, cuatro rubros tuvieron desempeño positivo. La suba más pronunciada correspondió a Perfumería (12,8%), ubicándose luego Textil e indumentaria (6,4%), Calzado y marroquinería (1,2%) y Ferretería, materiales eléctricos y materiales para la construcción (0,3%).

Según evaluaron desde la CAME, la "dinámica negativa en la comparación interanual respondió a la reducción del poder adquisitivo por los incrementos en las tarifas de los servicios y por el endeudamiento familiar".

También consideraron que "el menor movimiento posvacacional y la pérdida de tracción de los ingresos disponibles acentuaron la cautela del consumidor, limitando las operaciones comerciales a gastos indispensables".

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