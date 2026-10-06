Vicente López festejó su primer título de Ciudad Americana del Deporte: el mensaje de Soledad Martínez

Vicente López vivió una semana a puro deporte para celebrar un logro inédito: por primera vez en su historia, el distrito fue distinguido como Ciudad Americana del Deporte 2026, un reconocimiento que entrega ACES América a las ciudades del continente que se destacan por promover la actividad física y la práctica deportiva.

La distinción evalúa las políticas deportivas, la infraestructura, el trabajo de clubes e instituciones y el desarrollo de propuestas que acercan el deporte a la comunidad. Para festejarlo, el municipio organizó la Semana Americana del Deporte, con actividades deportivas y culturales en distintos puntos del partido, que en simultáneo se replicó en casi 50 ciudades de 11 países de la región, entre ellos Brasil, México y Costa Rica.

El broche de oro llegó con una jornada en el Campo Nº3 del Vial Costero de Olivos, que reunió a vecinos, deportistas y representantes de clubes y entidades del distrito.

Medallistas y clubes de barrio, los grandes protagonistas

La intendenta Soledad Martínez encabezó el cierre y puso el foco en la red deportiva local: "Vicente López tiene un gran privilegio. Hay una red de clubes de barrio impresionante, algunos con una historia que trasciende a la propia ciudad. Tenemos deportistas que arrancan de chiquitos en esos clubes y que vuelven consagrados. Son deportistas de élite que ahora les pasan su experiencia a otros. Para mí es un orgullo como intendenta de esta ciudad que logremos este reconocimiento".

Además, remarcó que el título fue fruto de un esfuerzo colectivo: "Vicente López fue elegida Ciudad Americana del Deporte gracias al trabajo de todo un equipo. Convocamos a los deportistas, a los clubes y al sector privado. Nadie logra nada solo. Esta ciudad es un ejemplo: si nos juntamos como comunidad les ganamos a todos".

Entre los invitados se destacaron Cecilia Reiter, entrenadora de la selección de pádel que se colgó la medalla de oro en los Juegos Suramericanos 2026; Katia Baluzzo, representante del remo; y las gimnastas Isabella Ajalla, Fila Dalinger, Rocío Saucedo, María Luz Navarro y Martina Begnes.

El distrito también celebró a otros vecinos que se subieron a lo más alto del podio en los Juegos Suramericanos de Santa Fe: Guillermo Osorio (pelota vasca), Jazmín Della Vedova (futsal), Alejo Sutter (escalada) y Martina Barbetto y Carolina Scarponi (atletismo).

Hubo representación de un amplio abanico de disciplinas: hockey, handball, patín carrera, BMX, atletismo, remo, tenis, gimnasia artística, natación, pelota vasca, futsal, escalada, vela y patín artístico.

Una fiesta con freestyle, patín y BMX

La jornada arrancó en el skatepark con exhibiciones de danzas urbanas y freestyle rap, con la conducción de Under MC y la música de Villa Diamante. Pasaron José Tapia y Lu Basterrica en popping; Coco FDL y Julieta FDL en breakdance y hip hop; y Rayo AKA Big Buda y Vid en freestyle. En paralelo, las pistas se llenaron de acción con el equipo de competición de Patín Vicente López, la Escuela de Patín y las escuelas de BMX Racing y BMX Freestyle.

Después llegó el acto central, conducido por Toti Pasman, con un video resumen de la semana y un reconocimiento a los deportistas, clubes y entidades que forman parte de la comunidad deportiva del distrito.

El cierre quedó en manos de Rayo AKA Big Buda, que presentó la canción original de la Semana Americana del Deporte, acompañado por Black Papa en beatbox y 12 bailarines que desplegaron los colores y las banderas de Vicente López.

Así, con el deporte como punto de encuentro, vecinos de todas las edades compartieron actividades, probaron nuevas disciplinas y celebraron a quienes representan a la ciudad en competencias nacionales e internacionales, en un año que ya quedó marcado en la historia del municipio.