Vicente López redujo un 32,8% los casos de motochorros en 2026

Vicente López registró en 2026 una reducción del 32,8% en los casos de motochorros respecto del mismo período de 2025, la mayor caída porcentual entre los 24 municipios del Conurbano bonaerense.

Según datos de la Superintendencia de Análisis Criminal de la Provincia de Buenos Aires, detrás de Vicente López se ubicaron Hurlingham, con una baja del 26,5%; Tres de Febrero, con un 24,1%; Malvinas Argentinas, con un 21,7%; y San Miguel, con un 19,7%.

La disminución de los robos bajo esta modalidad en Vicente López contrastó con la tendencia registrada en el conjunto de la Provincia de Buenos Aires.

Durante el mismo período, los casos de motochorros a nivel provincial aumentaron un 23,5%, al pasar de 15.322 a 18.929 hechos.

De esta manera, mientras los casos crecieron en el territorio bonaerense, en Vicente López se redujeron casi un tercio respecto del mismo período del año anterior.