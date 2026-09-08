¡VIDEO! Así sacaron la camioneta que estuvo un mes enterrada en Pampa del Leoncito

A un mes del hecho que provocó fuerte indignación en la provincia de San Juan, las autoridades lograron retirar la camioneta 4x4 que había quedado encallada en la Pampa del Leoncito, un área natural protegida. Tras completar el operativo de remoción, la Justicia provincial determinó que el dueño del vehículo y su acompañante deberán afrontar una multa conjunta superior a los 8 millones de pesos.

El procedimiento de extracción contó con la presencia de efectivos de la Comisaría 33ª de la Policía de San Juan, personal de Gendarmería Nacional y agentes de la Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable, quienes supervisaron la maniobra para evitar nuevos perjuicios sobre el suelo.

Video: así retiraron la camioneta que quedó enterrada en Pampa del Leoncito

Orden judicial y multas millonarias

Las tareas de rescate del vehículo fueron autorizadas y reguladas por el Juzgado de Paz de Calingasta, a cargo del juez Andrés Troche, quien dispuso que cada uno de los organismos intervinientes labrara actas para dejar constancia de los trabajos ejecutados.

Finalizada la evaluación de los impactos ambientales, la Justicia notificó las sanciones económicas para los involucrados:

Agustín Añó (dueño del rodado y médico mendocino): Multa de $4.300.000 .

Pablo Andrés Abraham (acompañante): Multa de $4.300.000 .

Monto total de las sanciones: $8.600.000.

El monto final fue fijado considerando el daño causado por el ingreso indebido del vehículo al espacio protegido y las maniobras fallidas realizadas inicialmente para liberarlo por sus propios medios.

Custodia y un daño ambiental que demandará décadas

Durante las cuatro semanas en las cuales el rodado permaneció estancado, una guardia de Gendarmería Nacional mantuvo bajo custodia permanente el perímetro para impedir maniobras de extracción sin la correspondiente autorización judicial.

Si bien la superficie de arcilla recuperó su aspecto quebradizo característico, los peritajes técnicos confirmaron que en el suelo persisten surcos visibles de hasta 25 centímetros de profundidad.

De acuerdo con las estimaciones de los especialistas, la restauración natural del terreno en la zona afectada podría demorar hasta 80 años.