¡VIDEO! Así una clienta "poseída" agarró a empleada de un local céntrico de Mendoza

Un impactante hecho ocurrido en Mendoza se difundió en las últimas horas. Se trata de un inquietante video registrado por las cámaras de seguridad del local céntrico que se volvió viral en las redes sociales.

Las imágenes muestran a la clienta, de una casa de venta de accesorios para el celular, que sujeta sorpresivamente las manos de la empleada para pedirle auxilio antes de manifestar una extraña alteración en su conducta y gestos faciales.

"Abrime la puerta, sacame de acá"

La secuencia se desencadenó mientras la vendedora atendía con normalidad a la mujer en el mostrador.

De forma imprevista, la señora cambió su actitud, tomó con firmeza a la joven por las manos y comenzó a pronunciar, con voz gruesa, frases desesperadas: "Abrime la puerta, sacame de acá".

El registro audiovisual captó el momento en que las expresiones de la mujer parecen deformarse y cambiar de tono, lo que provocó el desconcierto de la trabajadora del comercio y desencadenó una fuerte repercusión en plataformas digitales.